Genitori contro un 13enne in campo: “Scimmia” | Il giovane lascia lo stadio in lacrime

Ennesimo episodio di razzismo che si verifica su un campo di calcio, urlano “Scimmia” ad un ragazzo di 13 anni

La madre dei cretini è sempre incinta. Mai detto è più appropriato di questo. Purtroppo nel 2025 ci soffermiamo a parlare di episodi di razzismo che tendono a macchiare, ancora una volta, il calcio.

Vittima un ragazzino di 13 anni che è uscito dal terreno di gioco in lacrime. Non per un infortunio o per una espulsione, ma perché stanco di ricevere insulti da parte di “genitori” che lo hanno chiamato “Scimmia“. Con tanto di parolaccia accanto. In più di una occasione.

Una volta, due, tre. Poi basta. Il calciatore non ha retto ed ha deciso di abbandonare i suoi compagni di squadra, la partita e tutto il resto. In lacrime. Un episodio che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della rete.

La società colpita da questo gravissimo episodio ha chiesto alla Federazione di intervenire, quanto prima, per punire i responsabili e gli autori di queste vergognose frasi rivolte nei confronti del ragazzino.

Frasi razziste contro 13enne, abbandona il campo in lacrime: furia del club

Il tutto è avvenuto nel corso del match di campionato provinciale Under 14 del Piemonte. Un punto importante per i ragazzini dell’Asd Saint-Vincent Chatillon che si sono dati da fare contro gli avversari regalando una valanga di gol: 2-2 il risultato finale. Peccato, però, che al termine del match quello che ha fatto discutere non è stato tanto il punteggio ma quanto accaduto al termine della gara.

La società valdostana ha condannato le frasi razziste lanciate dai genitori dei calciatori della squadra avversaria. Soprattutto nei confronti di un ragazzino di 13 anni, di colore, che è stato chiamato in più di una occasione “Scimmia di m***a“. Troppo per il ragazzo che ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime. A nulla sono valse le consolazioni da parte dei suoi compagni di squadra visto che quell’offesa lo aveva ferito eccome.

Furia della società: “Intervenga la Federazione”, ennesimo episodio di razzismo

La società, nel corso di un comunicato pubblicato sui social network, ha espresso tutta la sua indignazione in merito a quanto accaduto pochi giorni fa. Frasi e parole razziste arrivate, dalle tribune, nei confronti del loro tesserato. Parole giunte da genitori di calciatori della squadra avversaria che hanno dato “sfogo” alle loro frustrazioni. Molto probabilmente accumulate durante la settimana o nella loro vita.

“Sentire parole come ‘scimmia di…’ per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti oltretutto genitori è davvero qualcosa di incommentabile!“. La società, in conclusione, si aspetta che la Federazione possa intervenire quanto prima per una “giusta e severa punizione“.