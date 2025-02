Ci risiamo, bancarotta per il fondo: presidente nerazzurro di nuovo nei guai | Club sconvolto

La situazione sembrava esser giunta ad una conclusione ma è successo di nuovo: il Presidente nerazzurro ancora in bancarotta

Passa il tempo ma la situazione è sempre la stessa. Nonostante l’Inter stia ottenendo dei risultati straordinari sul terreno di gioco sotto la guida di Simone Inzaghi, è sempre al centro dell’attenzione per questioni extra campo, tra cui la sua situazione finanziaria.

Anche il 2024 è stato chiuso con il bilancio in negativo, una situazione che preoccupa enormemente i tifosi. Grazie ai trofei conseguiti c’è stato sicuramente un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma questo non basta.

Servono più ricavi ed è ciò a cui il Biscione sta puntando, difatti già in questa stagione l’aumento del fatturato è stato più che notevole. Tra le cessioni ufficializzate e l’incremento degli introiti dagli enti televisivi il club è riuscito ad avere un profitto maggiore, con la speranza di terminare quanto prima un anno in positivo.

A tutto ciò ci sta lavorando la nuova proprietà, Oaktree. Gli statunitensi, che hanno preso le redini del club a maggio dello scorso anno, hanno intenzione di far crescere sempre di più il valore dell’Inter e di renderlo tra i club più appetibili del mondo.

Guai finanziari

Se i nerazzurri sono in questa posizione è anche e soprattutto a causa dei suoi precedenti possessori. Si fa riferimento alla famiglia Zhang, grazie alla quale il club è riuscito ad uscire da uno dei periodi più bui della sua storia avendo avuto un enorme exploit a partire dal 2016.

Proprio di loro i giornali sono tornati a parlare negli ultimi giorni, mettendoli su tutte le prime pagine. Dalla Cina arrivano conferme per cui stanno attualmente vivendo un periodo nerissimo, dato che oltre a perdere l’Inter sono stati costretti a dichiarare bancarotta anche per tre delle loro holding.

Perdita di potere

Attraverso questo gruppo finanziario controllavano esattamente il 4.15% della loro azienda principale, la ecommerce Suning.com. Perdendo il potere su questa piccola ma fondamentale percentuale, automaticamente gli Zhang non sono più gli azionisti di maggioranza.

Un altro durissimo colpo da affrontare per l’ex proprietario dell’Inter, che vede tutto ciò che ha costruito andare sempre più in declino. Tanti, troppi investimenti non andati a buon fine, che hanno man mano minacciato l’integrità delle sue società. In totale sono stati capitalizzati circa 11 miliardi tra Carrefour, Inter, Wanda ed Evergrande; tutte scelte che con il decorrere del tempo si sono rivelate letali.