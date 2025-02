“Calhanoglu non è presentabile”: addio a giugno, arriva l’annuncio | E’ tornato quello del Milan

Il regista turco non è ritenuto più all’altezza del progetto nerazzurro, lascia l’Inter a fine stagione, le recenti prestazioni non convincono Inzaghi

Hakan Calhanoglu è il metronomo della mediana di Simone Inzaghi. Il mister emiliano difficilmente riesce a fare a meno di lui e ha il merito di aver trovato per lui un ruolo più congeniale rispetto a quello che ricopriva con la maglia del Milan. In rossonero era schierato sulla trequarti mentre Inzaghi ha avuto l’intuizione di arretrarlo, sfruttando i suoi ottimi piedi nell’impostazione nella manovra, trasformandolo in uno dei registi migliori d’Europa.

In nerazzurro dal 2021, ha un contratto in scadenza nel 2027 e Inzaghi ha potuto contare sulla sua classe nel girone d’andata, contribuendo al rendimento costante in campionato e alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

A inizio anno ha avuto un problema fisico che lo ha costretto a stare lontano dal terreno di gioco per quasi un mese. L’allenatore ha alternato Frattesi e Asllani, ricevendo buone indicazioni da due seconde linee di alto livello, che sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre di Serie A.

La nuova proprietà americana ha chiesto a Beppe Marotta di procedere con un progressivo ringiovanimento del parco giocatori e ciò potrebbe toccare anche uno dei reparti più completi d’Europa, con interpreti di enorme qualità, che hanno rappresentato il valore aggiunto del ciclo vincente delle ultime stagioni.

Sembra essere tornato quello del Milan, i tifosi chiedono a gran voce la cessione di Calhanoglu

A Firenze, settimana scorsa, l’Inter ha subito una sconfitta pesante e Calhanoglu è stato uno dei peggiori dei suoi, tanto da essere ritenuto impresentabile in un commento di X. Una prestazione così pessima ha provocato la richiesta istantanea di cederlo.

Di fronte a un’offerta rilevante, non è da escludere che il regista turco possa lasciare Appiano Gentile la prossima estate, garantendo alla dirigenza di poter investire una cifra cospicua nelle operazioni in entrata.

Marotta ha già individuato il giocatore ideale per prendere il posto di Hakan

Inter che sta pensando a Samuele Ricci come possibile sostituto, con il capitano dei granata che interessa anche ai cugini del Milan, con un possibile derby di mercato all’orizzonte.

Un profilo molto gradito agli Oaktree che hanno chiesto l’ingaggio di talenti di prospettiva, che possano garantire una plusvalenza futura e gettare le basi del futuro del club di Viale della Liberazione.