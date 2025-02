Ti vendiamo e rifacciamo il centrocampo: Marotta come Cardinale | Via il “TonalI” nerarzzurro

Calciomercato Inter, il presidente Marotta pronto a vendere il “suo” Tonali: con la sua cessione si rifà il centrocampo

Il calciomercato invernale è bello che andato. Oramai tutte le trattative, quelle inconcluse, sono state rimandate nella sessione estiva che partirà dal primo giorno di luglio. Lo sa benissimo l’Inter che ha in programma un bel po’ di cose da fare.

Sia dal punto di vista delle entrate che quello delle cessioni. Il presidente Beppe Marotta ha in mente un bel po’ di progetti da mettere in atto. Soprattutto effettuare una vera e propria rivoluzione nel centrocampo della squadra campione d’Italia.

Per farlo, però, bisogna prima cedere. Non un calciatore qualunque, ma uno che è attualmente ambito da parecchie squadre pronte a darsi da fare e, successivamente, “lottare” per acquistare il cartellino dell’atleta.

Non sarà semplice visto che l’Inter, per la sua cessione, chiede una importante cifra. Il calciatore, di conseguenza, vuole andare via da Milano per tanti motivi. In primis perché vuole avere più spazio.

Calciomercato Inter, Marotta vende il “suo” Tonali: si rifà il centrocampo

Nonostante la chiusura del calciomercato invernale sia arrivata pochi giorni fa, la situazione riguardante Davide Frattesi non è assolutamente cambiata. Il classe ’99 continua a non avere lo spazio che pretende da mister Inzaghi che, di conseguenza, vira su altre scelte. Il suo obiettivo, come riportato in precedenza, è quello di andarsene dai nerazzurri per avere più spazio. Tra le squadre favorite per l’acquisto del suo cartellino c’è, in primis, la Roma che ha come obiettivo quello di riportarlo a casa (ex Primavera giallorossa).

Così come il Napoli ed altri club stranieri che rimangono alla finestra. A prescindere da chi si aggiudicherà l’ex Sassuolo, però, deve sapere che non sarà affatto una trattativa facile. Per tantissimi motivi. In primis per il costo dell’operazione: Marotta, per la cessione dell’atleta, vuole almeno 45 milioni di euro. Questo è quello che fa sapere il sito “Calciomercato.it“. Senza dimenticare, inoltre, i soldi che potrebbero arrivare dalla probabile e possibile cessione di un altro centrocampista che non ha convinto più di tanto come Kristjan Asllani.

Calciomercato Inter, centrocampo nuovo in estate: gli obiettivi di Marotta

Nel caso in cui sia Frattesi che Asllani dovessero essere ceduti l’Inter saprebbe molto bene su chi andare a puntare. L’obiettivo è quello di acquistare atleti che hanno una certa confidenza con il campionato di Serie A.

I nomi che piacciono particolarmente sono quelli di Samuele Ricci del Torino (che piace anche al Milan) e di Nico Paz, vera sorpresa di questa stagione con la maglia del Como.