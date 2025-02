Theo? No grazie: preso il terzino della rivale di sempre | Colpo assurdo a giugno per Ibra

Il piano è ormai pronto per l’assalto alla prossima finestra di mercato. Il Milan sa già chi prendere a giugno al posto di Theo Hernandez.

È stato un calciomercato invernale da incorniciare quello del Milan che si è appena conclcuso.

La coppia Ibrahimovic-Furlani ha infatti regalato ai tifosi settimane di fuoco – soprattutto negli ultimi giorni di trattative – portando in rossonero giocatori di altissimo livello.

Oggi Conceicao può avere infatti la possibilità di schierare in campo giocatori del calibro di Walker, Gimenez e – soprattutto – Joao Felix. Ma i dirigenti rossoneri hanno un focus ben orientato nell’immediato futuro e, con l’ipotesi di una partenza di Theo Hernandez sempre viva, hanno già in mente il colpo di mercato per giugno.

Il clamoroso nome per giugno

Manca poco più di un anno alla scadenza del contratto di Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan e della Nazionale francese sarà legato ai rossoneri fino al 30 giugno del 2026 e – almeno per il momento – non sono stati avviati colloqui per un rinnovo.

Segnali non troppo positivi per la dirigenza rossonera che rischia di perdere uno dei suoi top player a zero alla fine della prossima stagione. Dunque in casa Milan si starebbe guardando molto avanti e, in caso di mancato accordo con il giocatore, l’idea è quella di cederlo nel prossimo mercato estivo e trovare un giusto rimpiazzo. Furlani e Ibrahimovic avrebbero l’intenzione di guardare direttamente in Serie A e per questo il nome clamoroso per il futuro potrebbe essere quello di Nuno Tavares.

Il tentativo per il dopo-Hernandez

Il terzino portoghese è senza dubbio una delle note più belle della Lazio di quest’anno. Arrivato in prestito dall’Arsenal, il 25enne ha dimostrato fin da subito le sue qualità, convincendo mister Baroni a schierarlo titolare e ad affidargli quindi la corsia esterno sinistra.

Ma anche il Milan ha messo gli occhi sul talento portoghese. Per Furlani e Ibrahimovic sarebbe lui l’uomo giusto da inserire in rosa in caso di eventuale partenza di Theo Hernandez. La cessione del francese è infatti fondamentale per poter arrivare ad una cifra di almeno 25/30 milioni di euro e portare a Milano il portoghese.