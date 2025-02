Pronto presidente? Mi serve un milione di euro: truffato il numero 1 dell’Inter | Scandalo in serie A

Il presidente dell’Inter è stato truffato, non era mai successo in Serie A, con una chiamata gli è stato estorto un milione di euro, ha esposto denuncia

Per l’Inter è un periodo davvero complicato. Sul campo i nerazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Firenze che ha impedito ai nerazzurri di agganciare il Napoli in vetta alla classifica e la sensazione è che la pessima prestazione degli uomini guidati da Simone Inzaghi sia il frutto del clima pesante che si respira nell’ambiente, per le recenti vicende che lo riguardano.

Il caso ultras dovrebbe vedere la conclusione delle sue indagini a fine mese, con possibili sanzioni personali ad alcune figure centrali del club, dall’allenatore al regista Hakan Calhanoglu, i quali hanno avuto rapporti ravvicinati con esponenti del tifo organizzato.

La trasmissione Report ha fatto luce su delle sponsorizzazioni false proveniente dalla Cina che avrebbero gonfiato i ricavi dell’allora presidenza Zhang, con la Covisoc e la FIGC che erano a conoscenza del fatto e non sarebbero intervenuti per tutelare la partecipazione al campionato della squadra di Milano.

Fatti che, se confermati, potrebbero provocare delle serie ripercussioni a una società che ha cambiato i propri vertici la scorsa estate e sta progettando anche un progressivo rinnovamento della rosa, con un ricambio generazionale in ogni zona del campo.

Raggirato da un gruppo di truffatori, rubato sino a un milione di euro

Intanto, lo storico presidente Massimo Moratti, artefice del Triplete del 2010 e dell’acquisto di campioni del calibro di Ronaldo, Adriano e Recoba, sarebbe finito vittima di un gruppo di truffatori esperti che si sarebbero finti il ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo staff.

A riportare la notizia è La Repubblica che parla di un raggiro volto a sottrarre cifre ingenti a personaggi di spicco, con la seguente scusa: “Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia“.

La denuncia del numero 1 dell’Inter e l’apertura delle indagini

La confessione dell’ex patron nerazzurro: “Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere, ma succede a tutti“.

La procura di Milano ha avviato un’indagine, con Moratti che ha denunciato l’accaduto. Un fatto singolare che potrebbe avere delle proporzioni superiori a quanto si pensa.