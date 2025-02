Mister grazie di tutto, devo andare: un “figlio” di Inzaghi lascia a fine stagione | I due non si parlano più

Da titolare inamovabile all’addio nella sessione di mercato estiva: ha già le valigie pronte, saluterà Inzaghi e i compagni

Nella sessione di mercato invernale recentemente terminata, l’Inter non ha apportata chissà quali modifiche. Complice anche la volontà del mister Simone Inzaghi, che ci ha tenuto nel rimanere fedelissimo alla sua rosa in vista di questa seconda parte di stagione.

Sono i mesi in cui il club nerazzurro si giocherà tutto. È attualmente in lotta per la vittoria del campionato, seconda in classifica dietro il Napoli di Antonio Conte, ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni e agli ottavi di Champions League in attesa della sua sfidante.

Terminata la stagione rifletterà su cosa modificare ma già si sta preparando con grande ambizione. La dirigenza guidata da Giuseppe Marotta ha già pronta un piano per rinforzare la rosa tramite operazioni mirate, con il fine di renderla ancor più competitiva.

L’obiettivo è intervenire in ogni reparto e costruire una squadra equilibrata. Il tutto a patto che si inizi a ridurre drasticamente l’età media della rosa, adesso tra le più elevate in Serie A, come richiesto esplicitamente da Oaktree.

È tempo di cambiare

Tra questi c’è Francesco Acerbi, uno dei perni del Biscione, portato da Inzaghi nel lontano 2022 durante il suo passaggio dalla Lazio all’Inter. Nel classe 1988, l’Inter ha trovato una soluzione economica ma estremamente affidabile, che si è successivamente consacrata come pilastro del reparto difensivo.

Ai quasi 37 anni, con il contratto in scadenza nel 2026 e con qualche infortunio di troppo, potrebbe essere la sua ultima annata con la maglia nerazzurra. Non è escluso un suo addio in estate, confermato dall’insistenza della società nel cercare un nuovo difensore centrale.

Stavolta è definitivo

L’ex Lazio, Sassuolo, Chievo e Milan aveva già rischiato in passato di abbandonare la Milano nerazzurra. Questo a causa del presunto episodio razzista verificatosi ai danni del brasiliano Juan Jesus nel 2023, con il Giudice Sportivo che lo dichiarò innocente per mancanza di prove concrete.

All’epoca la società Napoli si definì basita per il responso ufficiale, dichiarando di non voler più aderire a istituzioni calcistiche contro le discriminazioni organizzate dalla Lega. Da lì Acerbi, non avendo ricevuto alcun tipo di squalifica, ha disputato con l’Inter una finale di Champions League e vinto svariati trofei in patria ma ad oggi non sembrano esserci le condizioni per rimanere e riuscire ad aggiornare la bacheca dalla stagione 2025/2026 in poi.