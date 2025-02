“Bastano” 50 milioni: Giuntoli ha rifatto l’attacco della Juve | Due vittime devono lasciare a giugno

Giuntoli si sta già mobilitando, è una occasione da non perdere: pronti 50 milioni per il nuovo attaccante della Juventus

Tutti i riflettori sono costantemente puntati sulla Juventus. La Vecchia Signora è stata una delle protagoniste assolute del calciomercato estivo con circa 180 milioni di euro spesi; una cifra astronomica, che però ad oggi non ha data i risultati sperati.

La parola chiave era rivoluzione, ed è ciò che è stato fatto. Fuori Massimiliano Allegri per dar spazio a Thiago Motta, e tanti nuovi calciatori, con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella stagione precedente, ossia aver raggiunto il terzo posto in classifica ed aver vinto una Coppa Italia.

Un’ottima base da cui partire, che però ad oggi può essere la massima aspirazione. Le posizioni attuali parlano chiaro: i bianconeri sono ai playoff di Champions League, sono addirittura quinti in Serie A e ai quarti di finale di Coppa Italia.

L’italo brasiliano non riesce a far ingranare i suoi. Non è stato ancora in grado di dar continuità alla sua squadra, complice anche un ambiente pieno di pressioni come quello della Juventus nel quale tutti sono esigenti e nessuno concede sconti.

Dalla titolarità alla panchina

In questo caos non è certamente d’aiuto la vicenda che si sta sviluppando intorno a Dusan Vlahovic. Il serbo non ha mai rispettato le pretese sul suo conto nate per l’elevato costo d’acquisto, tanto da esser stato improvvisamente relegato in panchina.

Fin dall’inizio della stagione Thiago Motta ha provato ad insistere su di lui, anche perchè era l’unica punta di ruolo del club, ma verso Novembre ci ha rinunciato. Gli ha preferito addirittura un calciatore fuori ruolo in alcune gare fino a richiedere l’arrivo di un nuovo attaccante durante la sessione di calciomercato invernale, accogliendo Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain.

Impatto devastante

L’impatto del francese è stato a dir poco devastante. Gol contro il Napoli e due doppiette decisive, una contro l’Empoli e l’altra contro il Como, per un totale di 5 gol in 3 partite. Nessuno nella storia del club bianconero era riuscito ad esser così determinante fin da subito, tanto da convincere il DS Cristiano Giuntoli a lavorare già per il riscatto.

È sbarcato alla Continassa con una spesa di circa 5 milioni di euro per il prestito oneroso ma c’è volontà di acquistarlo. Per lui serviranno almeno 50 milioni di euro, con la Juventus che conta di chiuderlo tramite un altro prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2026. Non è però l’unico sul taccuino: occhio alla pista Victor Osimhen, in uscita in estate dal Galatasaray, che potrebbe tornare in Italia grazie alla cessione di Vlahovic a fine stagione, che coprirebbe una gran parte della spesa.