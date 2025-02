Lo mettiamo al fianco di Gimenez: Ibra prepara un altro colpo in attacco | Soffiato all’Inter

Calciomercato Milan, Ibrahimovic studia il prossimo colpo per l’estate in attacco: lo metteranno al fianco di Gimenez

Sono bastate le prime due apparizioni a Santiago Gimenez per far dimenticare ai tifosi rossoneri Alvaro Morata (anche se non si è trattato di una impresa complicata). Un assist per Joao Felix in Coppa Italia contro la Roma e primo gol in campionato in casa dell’Empoli.

Il nazionale messicano si è fatto subito apprezzare dai suoi nuovi sostenitori e dalla società che non ha avuto alcun dubbio nel puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo.

In questo momento il suo partner d’attacco è Tammy Abraham, ma il centravanti inglese non è così sicuro di rimanere a Milano la prossima stagione. A fine campionato, infatti, tornerà alla base dove ad attenderlo ci sarà la Roma.

Nella lista dei desideri di Ibrahimovic, per la sessione estiva del calciomercato, ci sono vari nomi interessanti. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il noto giornalista e, soprattutto, tifoso rossonero doc.

Calciomercato Milan, trovata la spalla di Gimenez: niente da fare per l’Inter

Anche l’Inter ha mostrato un concreto interesse ma, a quanto pare, il Milan sembra essere in vantaggio. Almeno questo è il pensiero che ha rivelato Carlo Pellegatti sul proprio canale ufficiale “YouTube“. La dirigenza rossonera, per rinforzare l’attacco, starebbe pensando a Santiago Castro del Bologna. Dopo l’addio di Joshua Zirkzee l’attaccante argentino ha preso in mano le redini dell’attacco rossoblù realizzando 8 centri e 7 assist. Le sue prestazioni, inoltre, hanno catturato l’interesse proprio dei rossoneri pronti a puntare su di lui.

Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “Vi dico un nome molto rapidamente. Santiago Castro è un profilo molto seguito non solo dal Milan, ma anche da altre squadre. I rossoneri lo seguono con interesse perché è un giocatore che ritengono bravo e pronto per giocare a San Siro“.

Calciomercato Milan, per l’attacco l’obiettivo principale è il bomber rossoblù

Una idea, quella di Castro, che piaceva anche in inverno. Peccato, però, che il Bologna di cedere il suo calciatore principale non ne aveva alcuna intenzione. Ed è per questo motivo che il ‘Diavolo’ ha deciso di puntare su Gimenez chiudendo, in fretta e furia, la trattativa con il Feyenoord.

Una valutazione di mercato comunque alta quella dell’argentino. Nel caso in cui il Bologna dovesse decidere di privarsi di lui potrebbe chiedere una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Gimenez ed il Milan lo aspettano…