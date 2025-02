La notizia sconvolge lo spogliatoio: “E’ tornato il cancro” | Il Capitano lo annuncia ai compagni in serie A

I tifosi in tribuna - Foto Instagram - Interdipendenza.net

Il capitano del club di Serie A ha annunciato ai compagni di squadra la brutta notizia, il cancro ha fatto di nuovo capolino nella sua vita, iniziate le cure

Nelle ultime ore il calcio è sconvolto da una notizia che riguarda un giocatore che è uno dei baluardi di un club che sta lottando per evitare la retrocessione. L’obiettivo stagionale è quello della salvezza e il rendimento è in linea con le aspettative della vigilia ma il suo raggiungimento sarà più complicato dato che non potrà fare parte dello spogliatoio nei prossimi mesi.

Questo perché si è ripresentato un grave problema di salute a cui dovrà dare la priorità e che lo costringe a stare lontano dal terreno di gioco.

Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa, in cui ha apprezzato la vicinanza di tutto lo staff della società e ovviamente dei compagni di squadra che gli staranno vicino in questo momento delicato.

Un male che si è ripresentato e che non andrà sottovalutato, con le cure che inizieranno a breve e con la speranza di rivederlo presto in campo, con i tifosi a sostenerlo.

Ha di nuovo il cancro, continua il calvario per il capitano del club di Serie A

Lui è Kirian Rodriguez, capitano del Las Palmas, squadra di Liga e delle Canarie che ha spiegato: “Il cancro è tornato. All’inizio di gennaio, i risultati dei test ai quali mi sono sottoposto non erano adeguati e ho dovuto effettuare altri tipi di esami“.

Uno stop obbligato, con l’obiettivo di fare di nuovo parte della rosa la prossima stagione, con la squadra ancora in Liga: “Devo fermarmi per sei mesi per combattere di nuovo questa malattia, devo sottopormi alla chemioterapia“.

Un problema che non ha ancora risolto, ora dovrà pensare alla salute

Il centrocampista classe ’96 era stato costretto a fermarsi per un tumore. Gli fu diagnosticato il linfoma di Hogkin nel 2022, quando era a un passo dalla convocazione in Nazionale.

L’incubo sembrava essere alle spalle, ma si è ripresentato. «Ho fatto degli esami di routine da quando mi hanno diagnosticato il cancro, come faccio ogni sei mesi. Con il passare delle settimane, l’ematologo si è preoccupato fino alla conferma che il cancro era tornato».