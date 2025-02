Il Var è un fallimento, si cambia rotta: ammette tutto l’AIA: “Errore anche dell’arbitro”

L’episodio è stato duramente contestato, altro fallimento per il Var, ha condizionato il risultato finale, l’arbitro non ha fischiato un rigore evidente

Il weekend appena trascorso di Serie A ha visto dei risultati degni di nota. Il Napoli è stato bloccato dall’Udinese al Maradona. Secondo pari di fila per gli uomini guidati da Antonio Conte che non sono riusciti a schiacciare i friulani nella propria area di rigore nella ripresa. Quattro goal di Mateo Retegui trascinano l’Atalanta che resta in scia dei partenopei, con il bomber azzurro che stacca i rivali in testa alla classifica dei capocannonieri.

La Juventus e il Milan si lasciano trascinare dai nuovi centravanti, arrivati dal mercato invernale. I bianconeri si godono l’eccellente impatto di Kolo Muanì, la cui doppietta ha consentito di battere l’ostico Como, mentre i rossoneri festeggiano per il goal al debutto di Santiago Gimenez che ha consentito di avere la meglio dell’Empoli.

Fine settimana positivo per le due romane che erano anche favorite dal calendario, dato che avevano di fronte le ultime due squadre della classifica, già con un piede in Serie B.

La Lazio ospitava il fanalino di coda Monza, tramortito con una goleada, mentre i giallorossi sono riusciti a battere il Venezia solo grazie a un calcio di rigore messo a segno da Paulo Dybala.

Un rigore solare che non è stato concesso dall’arbitro

Penalty che non è stato invece fischiato a Torino. La mancata assegnazione del rigore ha scatenato l’ira dei vertici del club granata, dal direttore sportivo Davide Vagnati al patron Urbano Cairo.

Torino che ha ottenuto il sesto pari nelle ultime sette gare di campionato, stavolta contro il Genoa tra le mura amiche. L’arbitro Feliciani non ha concesso un rigore allo scadere per il fallo commesso da Stefano Sabelli su Toni Sanabria.

Ammesso l’errore, il Var doveva intervenire e non lo ha fatto

Il Var, composto dalla coppia formata da Di Paolo e Maggioni, non è intervenuto, nonostante il fallo si notasse ad occhio nudo. Un episodio che ha impedito ai padroni di casa di poter andare dal dischetto e vincere il match.

Nel corso della puntata di Open Var su DAZN, Elenito Di Liberatore della Commissione Arbitro Nazionale, organo tecnico dell’AIA, ha commentato gli episodi più contestati del weekend e si è soffermato proprio su quanto è successo a Torino: “Errore sia da campo sia da VAR. Ci saremmo aspettati una revisione. Dobbiamo ammettere l’errore“.