Il Campione del Mondo rivela tutto: “Depressione post ritiro dal calcio” | Tutta la verità su Chiellini

Il Campione del Mondo si confessa a cuore aperto e ammette di avere sofferto di depressione, Chiellini coinvolto nella vicenda, le sue parole

Ci sono carriere talmente intense che finiscono prima del previsto, altre che proseguono sino alla soglia dei 40 anni, nonostante lo stress e l’agonismo di molte stagioni sulle spalle, con la concentrazione mentale sempre al massimo per poter ambire a vincere trofei. Fare il calciatore è un privilegio, sia perché rappresenta una passione in primis per chi arriva a determinati livelli, sia per i guadagni economici ingenti.

Ci sono poi giocatori che hanno innate doti ma che riescono ad esprimere solo a tratti, con l’etichetta del fenomeno incompiuto che si portano addosso per sempre e che condiziona il loro rendimento ogni volta che scendono sul terreno di gioco.

Altri che esordiscono con il botto, con le luci dei riflettori puntate su di loro e al primo errore inizia la loro parabola discendente, con delle aspettative eccessive che non riescono a gestire. Il talento non basta, la testa fa la differenza.

Questo è il caso di un ragazzo che si è trovato, da un momento all’altro, a dovere gestire successo e fama, senza riuscire a farlo. Accanto non ha trovato persone in grado di aiutarlo.

Giorgio Chiellini e il ritiro dal calcio giocato

Il Campione del Mondo ha lodato Giorgio Chiellini, che ha assunto il ruolo di Head of Football Institutional Relations della Juventus: “Apprezzo molto che Giorgio sia un esempio vivo di come si possa avere successo in altri ambiti senza smettere di giocare e portarlo anche nella fase successiva alla carriera“.

Ha vinto il Mondiale nel 2014, siglando la rete decisiva con la sua Germania, nel secondo tempo supplementare della finale in Brasile, contro l’Argentina.

Appendere gli scarpini al chiodo, un momento difficile della vita dei calciatori

Lui è Mario Gotze, fantasista che milita nell’Eintracht Francoforte, che sul profilo LinkedIn ha raccontato quanto sia complicato mentalmente pensare al momento del ritiro: “È un tema di cui non si parla molto, ma è un problema grave. Molti cadono in depressione. La cosa più importante quando appendi le scarpe è evitare di cadere nell’abisso, nel buco nero, questo è il tuo obiettivo“.

Cambiare le proprie abitudini, dopo molti anni, non è facile: “Non lo dico solo dal punto di vista economico, anche se mantenere lo stile di vita da calciatore spesso richiede di trovare qualcosa da fare dopo la carriera“.