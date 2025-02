“Devo smettere di giocare”: Gimenez spaventa il Milan | Verdetto dei medici definitivo

I tifosi rossoneri sono rimasti impietriti dopo aver appreso la notizia: il loro bomber ha svelato tutto durante l’ultima intervista

Sembra che RedBird sia stata finalmente ad ascoltare i propri tifosi. Dopo una prima metà di stagione all’insegna della mediocrità e della non continuità dei risultati, il Milan sta finalmente iniziando a cambiare mentalità ed invertire la rotta.

Complice anche l’arrivo di Sergio Conceição, che è riuscito fin da subito a lasciare la sua impronta. Ha vinto la Supercoppa Italiana nelle prime due gare disputate ed ha dimostrato fin da subito di avere un forte potere decisionale, ben distinto anche e soprattutto durante la sessione di calciomercato invernale.

Serviva uno switch e nell’immediato, per recuperare quanto di sbagliato fatto sia durante il calciomercato estivo che nella prima parte di stagione. Erano obbligatori nuovi innesti, con la società che ha risposto presente e con i tifosi che adesso iniziano a sognare.

Sono arrivati Kyle Walker e Joao Felix dalla Premier League, Warren Bondo e Riccardo Sottil dalla Serie A e Santiago Gimenez dall’Eredivise. E tra tutti è proprio il messicano ad avere maggiormente i riflettori puntati, essendo il “numero 9″ che il Diavolo cercava disperatamente.

Il sogno di una vita

Oltre ad essere la soluzione al problema, ai rossoneri far ancor più piacere avere un milanista in rosa. Questo perchè El Bebote, nell’intervista di presentazione rilasciata a Milan TV, ha sostenuto di esser sempre stato un appassionato del club fin da bambino.

Tra tutte le straordinarie società che militavo ai tempi in Serie A, erano i rossoneri ad aver catturato la sua attenzione. Ed è per questo che si realizza il desiderio di una vita, come riportato nelle sue parole: “Se è vero che è sempre stato il mio sogno? Tutto è andato esattamente come volevo”.

Smettere di giocare

Un sogno che poteva essere stroncato proprio nel periodo in cui iniziò a giocare a calcio e ad indossare sempre la maglia del Milan. In quell’epoca i medici gli diagnosticarono una trombosi al braccio, dicendogli che avrebbe dovuto smettere di giocare a calcio.

Il classe 2001 però non si è mai voluto abbattere ed ha sempre creduto nella fede come il suo idolo, non a caso una leggenda rossonera, Ricardo Kakà: “Ricordo quando mi dissero che avrei dovuto smettere di giocare, mi chiusi in una stanza e chiesi a mio padre perché stesse succedendo a me. Lui mi rispose che non la sapeva, che avrei dovuto chiederlo a Dio. E con quel consiglio la mia vita cambiò completamente. Inizio il mio cammino con Dio e con la fede”.