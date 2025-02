Torna finalmente a casa: era cresciuto con la maglia rossonera | Conceição lo vuole per la svolta a centrocampo

Il Milan è pronto a rinforzarsi a centrocampo. In arrivo una vecchia conoscenza, è pronto a ritornare nel club in cui è cresciuto

Nel giro di una settimana l’aria respirata nell’ambiente Milan è totalmente cambiata. Il mese di Gennaio, seppur con i suoi continui alti e bassi in tutte le competizioni, ha completamente rivitalizzato la squadra rossonera.

Dalla vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter allo straordinario mercato invernale. Due elementi che sottolineano quanto il Diavolo voglia terminare la stagione positivamente e dimenticarsi di una prima parte totalmente negativa.

I tifosi sono convinti che la squadra guidata da Sèrgio Conceição possa riuscirci. La sua impronta si è vista fin da subito, sia nelle partite disputate che nelle scelte di mercato, tanto da rivoluzionare il Milan sia tatticamente che numericamente in pochissimo tempo.

Lo testimonia l’ultima gara di Coppa Italia giocata e vinta dai rossoneri per 3-1 contro la Roma di Claudio Ranieri. Vittoria agile in un match controllato dal primo all’ultimo minuto, in cui tutti sono stati protagonisti di un’ottima prestazione, anche e soprattutto i nuovi arrivati subentrati a gara in corso.

Piani futuri

Nonostante sia stato il decimo club in Europa ad aver spesa di più per il calciomercato invernale, non ha intenzione di fermarsi. Dopo Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo sta già pianificando i prossimi colpi in entrata, con l’obiettivo di non ripetere gli errori fatti nell’ultima finestra estiva.

La dirigenza composta da Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ha intenzione di costruire una rosa ancor più competitiva. Darà priorità al centrocampo, con il desiderio di far tornare un calciatore che è cresciuto con la maglia rossonera, facendolo tornare finalmente a casa.

Torna a casa

Si tratta di un calciatore della Nazionale Italiana, che ritornerebbe a Milanello a distanza di anni. Parliamo di Bryan Cristante, profilo che il Milan ha già provato ad acquistare senza successo negli ultimi giorni di mercato, virando successivamente sul francese del Monza.

Un mediano è ciò che serve ai rossoneri, reduci dall’addio di Ismael Bennacer al Marsiglia. Per ora le società hanno deciso che se ne parlerà in estate essendo uno dei tanti giocatori coinvolti nell’asse Roma-Milan. Dovranno incontrarsi per discutere del futuro di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Sia il belga che l’inglese sono in un ottimo stato di forma nelle rispettive squadre e sembra stiano spingendo per rimanerci.