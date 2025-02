Ha fatto la fine di Mario Balotelli: Fabregas lo vuole aspettare | Non è pronto per la serie A

Ha fatto la fine di Mario Balotelli, mister Fabregas lo vuole aspettare ma non è ancora pronto per la Serie A

Tra le squadre rivelazioni di questa stagione, almeno fino a questo momento, della Serie A non può non spiccare il nome del Como. I lanari, al ritorno nella massima serie dopo oltre 20 anni, stanno sorprendendo tutti.

Non solo dal punto di vista dei risultati ma anche per come si è comportata in ottica calciomercato. Soprattutto nella sessione invernale dove è stata protagonista sia dal punto delle entrate che delle uscite.

L’obiettivo dei lombardi, in questa stagione, è quella di ottenere una tranquilla salvezza. Magari in anticipo. Dalla prossima, invece, si punta a conquistare qualcosa di più importante. Magari agguantare il sogno di disputare una competizione europea.

In questo caso si tratterebbe della prima volta per il club. Un ottimo lavoro quello che sta fornendo il tecnico Cesc Fabregas. Il mister spagnolo, allo stesso tempo, sta avendo a che fare con una “grana” non indifferente. Ha fatto la fine di Mario Balotelli, anche lui…

Como, Fabregas fa i conti con il “nuovo” Balotelli: non è pronto per la A

Il giorno prima del match che li ha visti scendere in campo, contro la Juventus, valida per la 24ma giornata di Serie A, il mister spagnolo era intervenuto in conferenza stampa. Oltre alla partita si è soffermato a parlare anche di un altro argomento che riguarda uno dei suoi calciatori, ovvero uno degli ultimi arrivati. Si tratta di Dele Alli, giunto in quel di Como dalla lista degli svincolati dopo alcuni anni vissutit sottotono.

Queste sono alcune delle dichiarazioni del tecnico spagnolo su di lui: “Conosciamo la sua storia e lui sa che deve prendersi 4 mesi per potersi riadattare al calcio professionistico, con l’allenamento, giorno dopo giorno. Ora si allena a parte, tra una decina di giorni sarà aggregato al gruppo. Non posso dare una data, siamo qua per aiutarlo. Se sentiamo che è pronto, lo gestiremo. Magari saranno solo 20’, magari 8 partite“.

Obiettivo ritornare al top, Fabregas ci crede: le sue dichiarazioni

Dele Alli non è ancora al top della forma, ma allo stesso tempo continua gli allenamenti con il resto della squadra. L’ex nazionale inglese, oltre a ritornare ad alti livelli, spera di poter dare un importante contributo alla causa. Anche Fabregas si augura lo stesso.

Il tecnico, concludendo l’argomento relativo al suo atleta, ha dichiarato: “Lui deve credere di poter tornare il gran giocatore che era e quella forza ce l’ha. Ha un obiettivo in mente e ci crede. Ha fuoco e fame, vediamo se il suo corpo lo supporterà“.