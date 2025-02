Era una scheggia nello spogliatoio dell’Inter: adesso si allena col Monza | Alta tensione in serie A

Nello spogliatoio dell’Inter ha creato confusione e tensioni, adesso si allena con il Monza, i brianzoli si affidano a lui per il miracolo salvezza

La rosa del Monza esce decisamente modificata dopo il mercato di gennaio. Il fanalino di coda è dato per spacciato e la prima squadra destinata a retrocedere. Il direttore sportivo Adriano Galliani ha preferito cedere i pezzi pregiati della rosa e incassare il più possibile, sostituendo alcuni giocatori di qualità con delle scommesse, alcune in prestito e altre a titolo definitivo, iniziando a gettare le basi dell’organico in vista della prossima stagione.

Infatti, il Monza ha salutato Daniel Maldini che si è trasferito alla corte di Gian Piero Gasperini, con la possibilità di fare il definitivo salto a Bergamo. Un addio doloroso per la piazza è anche quello di Milan Djuric che si è accasato a Parma, diretta concorrente per la salvezza.

Mister Bocchetti non ha più a disposizione nemmeno Pablo Marì. Il terzino è stato scelto dalla Fiorentina per rinforzare le fasce e Mattia Valoti che scende al Cremonese, con l’obiettivo di tornare in Serie A con i grigiorossi.

Una delle poche note liete di questa stagione da dimenticare è Warren Bondo, nuova scommessa per il Milan, giovane dotato di dinamismo e di aggressività in mezzo al campo, che si alternerà con Fofana davanti alla difesa.

Le mosse di Galliani per impedire una retrocessione che pare già scritta

Al loro posto la dirigenza ha prelevato in prestito due giovani promesse di Milan e Inter. I rossoneri hanno ceduto Kevin Zeroli, punta di diamante del settore giovanile, mentre i nerazzurri hanno concesso ai brianzoli di poter usufruire del talento di Tomas Palacios, in cerca dello spazio che non ha trovato con Inzaghi.

Con la stessa formula sono approdati Gaetano Castrovilli e Akpa Akpro dalla Lazio e Urbanski dal Bologna, giocatori in cerca di rilancio, che conoscono il campionato ma che sembrano essere dei sostituti non all’altezza dei partenti.

Nell’Inter non ha brillato, ora si allena con il Monza

Si sta allenando con i brianzoli anche una vecchia conoscenza della Serie A come Keita Baldé che ha effettuato le visite mediche e, prima di un eventuale tesseramento, sarà valutato dall’allenatore.

Svincolato per aver rescisso il contratto a inizio gennaio con i turchi del Sivasspor Kulubu, l’ex punta di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari torna in Italia. Recentemente è finito sotto le luci dei riflettori per il presunto flirt con Wanda Nara, quando era compagno di squadra di Mauro Icardi.