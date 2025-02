Con Inzaghi ha vinto tutto: Oaktree lo vuole fuori a giugno | Non rimane nemmeno per il Mondiale per Club

Calciomercato Inter, con mister Inzaghi ha vinto (quasi) tutto mentre Oakltree lo fa fuori a giugno: niente Mondiale per Club

Un ko difficilmente da digerire quello che l’Inter ha subito pochi giorni fa nel recupero del match di campionato, contro la Fiorentina, sospeso per il malore che ha colpito Edoardo Bove.

Una sconfitta che, però, non complica i piani dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi che continuano ad inseguire la capolista Napoli. Il manager piacentino, allo stesso tempo, vuole una pronta risposta da parte della sua squadra.

A partire proprio dalla prossima gara, sempre contro la Fiorentina, gara valida per la 24ma giornata di campionato. Inzaghi non vuole sentire scuse ed intende dimenticare, quanto prima, la clamorosa batosta rimediata all’Artemio Franchi.

Nel frattempo, in ottica calciomercato, non arrivano buone notizie per l’allenatore. Lo stesso che rischia seriamente di perdere uno dei suoi uomini di fiducia. Il rischio è che non partecipi affatto al prossimo ed imminente Mondiale per Club in programma a giugno.

Calciomercato Inter, Inzaghi perde il suo pupillo: a giugno se ne va

Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, per Francesco Acerbi la sua permanenza all’Inter non è assolutamente così scontata. Il classe ’88 è rimasto, per tutti i 90 minuti, accomodato in panchina mentre osservava la sua squadra perdere malamente all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Possibile che, a partire dalla prossima giornata di campionato, possa ritornare nuovamente a disposizione della squadra nerazzurra.

Anche se, nelle ultime ore, si sta parlando molto di lui in ottica calciomercato. Un addio, al termine di questa stagione, non è assolutamente una ipotesi da scartare. Oaktree, infatti, non intende puntare sull’esperto difensore per la prossima stagione. Un duro colpo per mister Inzaghi che, dopo averlo voluto fortemente anni, rischia di perdere uno dei suoi fedelissimi già ai tempi della Lazio.

Calciomercato Inter, il fedelissimo del mister può andare via: a giugno sarà addio

In attesa del suo ritorno in campo, appare sempre più probabile un futuro lontano dai colori nerazzurri per l’esperto difensore centrale. Come riportato in precedenza il suo contratto parla chiaro: scadenza nel 2026, ma l’addio può verificarsi anche prima. Anche prima del Mondiale per Club? A quanto pare sì.

L’Inter, infatti, rischia di partecipare al nuovo format della competizione senza il difensore. Nel caso in cui il nativo di Vizzolo Predabissi dovesse fare le valigie e svuotare l’armadietto della Pinetina si pensa già al nome del suo sostituto. Il nome che piace, in maniera particolare, come post-Acerbi è quello di Sam Beukema, attualmente in forza al Bologna.