Torna subito in Inghilterra: la bandiera del Tottenham fa marcia indietro | Chiude la carriera a casa

Fa di nuovo le valigie, ritorna in Inghilterra, la bandiera del Tottenham fa marcia indietro: chiuderà la carriera a casa

E se tornasse in Premier League? Una ipotesi assolutamente da non scartare per il calciatore che, al termine di questa stagione sportiva, può seriamente fare le valigie per fare il suo ritorno in Inghilterra.

Nel corso della sua carriera calcistica è stato una vera e propria bandiera del Tottenham. Club che, di conseguenza, ha lasciato per vincere qualcosa di molto importante altrove.

La notizia, allo stesso tempo, ha iniziato a fare il giro della rete ed ha scatenato un vero e proprio “terremoto” tra i tifosi degli ‘Spurs’ e gli amanti del calcio. Il suo obiettivo è quello di chiudere la carriera a casa sua.

Una sorta di “marcia indietro” quello che l’atleta è pronto ad effettuare e che farebbe felici moltissimi tifosi inglesi. Ad annunciarlo, infatti, ci ha pensato il noto quotidiano britannico “The Telegraph“.

Ritorna al Tottenham, ipotesi da non sottovalutare: gli ultimi aggiornamenti

Nell’estate di un anno e mezzo fa il Tottenham ha dovuto salutare, per cause di forza maggiore e non solo, uno dei migliori centravanti che il club abbia mai avuto. Ovviamente stiamo parlando di Harry Kane, capitano della nazionale inglese e punta di riferimento del Bayern Monaco. Il calciatore,. appunto, ha scritto la storia del club visto che ha messo a segno 280 reti, 61 assist in 435 incontri ufficiali con la squadra di Londra.

Non tutti sanno, però, che il Tottenham nel momento della cessione ha deciso di includere nel contratto un diritto di prelazione. Lo stesso che avrebbe potuto favorire il rientro dell’attaccante. Nel caso in cui un terzo club dovesse decidere di puntare sull’attaccante, ed ovviamente i bavaresi dovessero dare il definitivo “via libera” per la cessione di Kane, il Tottenham potrebbe seriamente recuperare la stessa cifra.

Opzione da non scartare, il ritorno si può verificare seriamente: i tifosi lo attendono

Ovviamente il tutto dipenderà da una qualsiasi squadra pronta ad offrire la clausola rescissoria imposta dal Bayern Monaco: ovvero da 60 milioni di euro. La stessa che continuerà a restare attiva fino alla sessione invernale dell’anno prossimo. In quest’ultima sessione di calciomercato già conclusa, invece, l’importo era salito ad 80 milioni di euro.

Una cifra che, però, spaventerebbe chiunque club interessato. Le ultime indiscrezioni, però, vogliono Harry Kane verso un ritorno romantico al Tottenham, ovvero dove la sua carriera da centravanti puro ha avuto inizio. Nel frattempo Ange Postecoglou aspetta e spera importanti novità.