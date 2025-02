La bandiera dell’Inter “scende” in serie D: era una leggenda, adesso riparte dal basso

Per i tifosi dell’Inter era un idolo, il suo futuro è in Serie D, cerca di ripartire dai dilettanti per conquistarsi un posto di riguardo nel calcio italiano

Ci sono talenti che hanno modo di cimentarsi subito in palcoscenici importanti e altri che, per raggiungerli, partono dai campi di provincia, con una lunga gavetta che può dare risultati, vedi per esempio la carriera di Federico Gatti o del capitano della Nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo.

Il rendimento del Milan Futuro, nei bassifondi del girone B di Lega Pro, testimonia quanto anche le divisioni inferiori del calcio italiano siano dotate di squadre di qualità, in grado di dare filo da torcere a giovani di enorme potenzialità.

La Serie A ha come protagonisti diversi figli d’arte. Negli ultimi anni il principale è stato Federico Chiesa che ha lasciato la Juventus la scorsa estate per trasferirsi al Liverpool, dopo essere finito ai margini del progetto del nuovo tecnico Thiago Motta. Proprio nell’organico dei bianconeri si trovano i vari Weah, Conceicao e Thuram.

Un altro figlio dell’ex centrale della Vecchia Signora veste i colori dei rivali dell’Inter ed è tra i centravanti più prolifici del campionato, in coppia con capitan Lautaro Martinez.

Una nuova generazione di talenti, uno di questi promette di guidare il club alla salvezza

E proprio il figlio di un ex leggenda dei nerazzurri ha firmato di recente un contratto con il Magenta, squadra che è immischiata in zona retrocessione in Serie D.

Alla corte di mister Alessandro Lorenzi approda una punta che potrà dare il proprio contributo per regalare la salvezza al nuovo club che è reduce da tre sconfitte consecutive.

Firma in Serie D il pupillo dei tifosi dell’Inter

Lui è Andrea Toldo, figlio del portiere che ha indossato la maglia dell’Inter a inizio secolo. In questa prima parte di stagione ha raccolto 12 presenze, sempre in Serie D, tra le fila della Pro Sesto, club in cui ha militato anche in Primavera.

Nel suo curriculum anche le giovanili nell’Accademia Inter e una parentesi al Vicenza e al Padova, dove ha messo a segno un buon numero di reti. Ora lo attende questa nuova avventura dove cercherà di mettersi in mostra per meritarsi una chiamata da un club professionistico e dare continuità al proprio percorso di crescita.