Con 100 milioni mi prendo Haaland: Giuntoli vuole fare impazzire i tifosi | Il colpo del secolo

Giuntoli ha progettato il piano per arrivare a mettere sotto contratto Haaland, pronta un’offerta di 100 milioni per convincere il City

Non c’è stato nemmeno il tempo per concludere la sessione invernale che Cristiano Giuntoli ha già iniziato a progettare la prossima stagione. Le incognite sono rappresentate dalla conferma di Thiago Motta e dalla qualificazione in Champions League della Juventus, obiettivo minimo da non fallire ma non scontato dato l’andamento attuale in campionato da parte dei bianconeri.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo avrebbe previsto una spesa di circa 60 milioni per riscattare i prestiti di giocatori che sono nell’organico e che sono ritenuti meritevoli di continuare a fare parte del progetto, da Conceicao a Kalulu.

I nuovi arrivi di gennaio andranno testati nei prossimi mesi, per capire se sono all’altezza di una piazza ambiziosa e di un club vincente come quello di Torino. Giuntoli ha puntato su nomi che non hanno entusiasmato l’ambiente e che rappresentano delle autentiche scommesse.

Intanto sembra destinato a lasciare la Continassa a fine stagione Dusan Vlahovic, dato il contratto in scadenza nel 2026 e gli sviluppi degli ultimi tempi, con diverse panchine di fila e il tentativo fallito di trovare un accordo per cederlo già in questa finestra di mercato.

Chi al posto di Vlahovic? Giuntoli punta in grande

Il sogno di Giuntoli è quello di sostituire il serbo con Haaland che ha, però, una clausola da 200 milioni. Il bomber del Manchester City potrebbe essere convinto con l’inserimento di alcuni giocatori graditi a Pep Guardiola come contropartite tecniche.

Il club inglese, infatti, ha sondato Andrea Cambiaso per rinforzare gli esterni e aveva pensato a Douglas Luiz o a Manuel Locatelli per sostituire Rodri, con il Pallone d’oro in carica che si è rotto il crociato. Il ritorno ad alti livelli dovrà essere valutato dopo l’estate.

Giuntoli è disposto a tutto pur di ingaggiare Haaland

La Juventus avrebbe comunque bisogno di almeno 100 milioni liquidi da investire per convincere la ricca proprietà di Manchester a lasciare partire il fiore all’occhiello del reparto offensivo e tra i centravanti più prolifici del Mondo.

Giuntoli sarebbe disposto anche a sacrificare Kenan Yildiz. Negli scorsi giorni Jorge Mendes avrebbe incontrato il direttore sportivo dei bianconeri e la famiglia del numero 10, prospettando eventuali scenari futuri e non è da escludere la sua partenza di fronte a offerte di tale portata.