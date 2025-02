Como meglio di una big: con 20 milioni chiudevi per Mbappé | Mani nei capelli per i tifosi

Il Como ha investito cifre enormi sul mercato per rinforzare la rosa, i tifosi si rammaricano, con quei soldi avrebbe potuto convincere Mbappè

Il Como ha la proprietà più ricca della Serie A e ne ha dato dimostrazione nelle ultime due sessioni di mercato. Un progetto ambizioso quello sulla riva del lago, con una squadra ben allenata da Cesc Fabregas che ha deciso di impostare il suo credo calcistico su un gioco propositivo, cercando di conquistare la salvezza senza fare barricate e sfidando a viso aperto anche gli avversari più quotati.

I biancazzurri sono immischiati in piena zona retrocessione ma filtra ottimismo per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che consentirebbe di alzare ulteriormente l’asticella e puntare a qualcosa di più l’anno prossimo.

I lagunari hanno dimostrato di sapere reggere l’urto del salto di categoria, dopo un inizio complicato, e hanno iniziato a raccogliere punti preziosi, soprattutto in scontri diretti che potrebbero risultare decisivi al termine del campionato.

I fratelli indonesiani Hartono non hanno badato a spese per consegnare al mister spagnolo un organico competitivo e agevolare il suo compito. Nella finestra invernale sono arrivati ben nove giocatori.

Solo alcuni degli acquisti della sessione invernale del Como

Militavano già nel campionato italiano Ikoné, approdato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina e Mergim Vojvoda che ha lasciato il Torino. Dalla Liga ben quattro innesti, tra cui Assane Diao che si è già imposto nello scacchiere tattico di Fabregas.

Como che ha anche un nuovo portiere, Jean Butez, arrivato dall’Anversa, mentre il metronomo della mediana è Maxene Caqueret, ingaggiato dal Lione per 15 milioni, l’acquisto più oneroso della storia del club.

Quanto ha speso il Como da quando è tornato in Serie A

Il Como ha speso circa 100 milioni in due sessioni di mercato. La dirigenza ha puntato sulla quantità, rinnovando in larga parte la rosa della passata stagione, con un mix di giovani di prospettiva e profili di esperienza.

Con una cifra simile avrebbero potuto ambire a top player assoluti come Mbappé o simili e non è da escludere che in futuro possa avere le disponibilità economiche e soprattutto l’appeal per convincere campioni di tale calibro a trasferirsi in Lombardia. Per i tifosi è lecito sognare, dato anche il progetto di rinnovare lo stadio.