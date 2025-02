Clamoroso Joao Felix: arriva Giuseppe Marotta | “Colloquio con l’agente”, pronto lo sgambetto in estate

Marotta si prepara per soffiare Joao Felix al Milan, è uno degli obiettivi per la prossima estate, già avviati i contatti con gli agenti del portoghese

Esordio con il botto per Joao Felix con la maglia del Milan. Il talento portoghese ha segnato la rete che ha chiuso la partita contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Uno sgavetto di gran classe che ha estasiato San Siro e fatto intravedere le potenzialità di un giocatore dall’enorme talento ma poco continuo nel suo rendimento.

Un esterno offensivo in più per Sergio Conceicao che può già contare sull’apporto realizzativo di Leao e di Pulisic, oltre a un nuovo centravanti d’area di rigore come Santiago Gimenez, per il quale la dirigenza ha investito una cifra consistente in questo mercato invernale.

L’ottavo posto in classifica è una posizione non consona alle ambizioni della società e al blasone dell’organico, con la qualificazione alla prossima Champions League che rappresenta un obiettivo fondamentale per proseguire il ciclo inaugurato la scorsa estate.

I vertici del club hanno fatto il possibile per consegnare al nuovo tecnico, che è subentrato a Paulo Fonseca negli ultimi giorni del 2024, giocatori funzionali al suo credo calcistico, con un filotto di risultati positivi che è obbligatorio per risalire in graduatoria.

Con il Milan ha esordito nel migliore dei modi ma è già premeditato il tradimento

Felix ha firmato con i rossoneri un prestito secco sino al termine della stagione. La prossima estate il portoghese potrebbe diventare un nuovo rinforzo dei cugini dell’Inter.

Beppe Marotta aveva già avuto colloqui con il suo agente, data la necessità di forze fresche in attacco. La coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram dà garanzie e dovrebbe essere confermata ma le seconde linee non sono all’altezza.

L’attacco dell’Inter cambierà faccia, solo due i sicuri della riconferma

Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono destinati a lasciare Appiano Gentile la prossima estate, mentre è da valutare il futuro di Taremi, una pedina preziosa nelle rotazioni di Inzaghi ma che non sta convincendo del tutto.

Per questo motivo un profilo come Joao Felix sarebbe molto gradito agli Oaktree, che sta mettendo in atto un ricambio generazionale all’interno dello spogliatoio, con una rivoluzione prevista nei prossimi mesi.