Assurdo, il Palermo lo ha fatto di nuovo | Regalo di Marotta senza precedenti: la promozione è obbligatoria

Il Palermo ha messo a segno un colpo in entrata, i tifosi sognano il ritorno in Serie A e devono ringraziare il direttore sportivo dell’Inter

Sono lontani gli anni d’oro nei piani alti della Serie A. Il Palermo ha vissuto il suo periodo magico a inizio secolo, con una squadra composta da talenti che in Sicilia sono esplosi, approdando poi in top club italiani e internazionali. Luca Toni, Fabio Grosso, Edinson Cavani, Paulo Dybala sono solo alcuni dei nomi dei top player che i tifosi rosanero hanno avuto la fortuna di vedere giocare per la propria maglia.

Attualmente il club del capoluogo siciliano è all’ottavo posto in Serie B, in piena corsa per un posto playoff, a meno che il trio di vetta non concluda il campionato con più di dieci punti di distacco dalle rivali, condizioni che impedirebbe alle altre compagini di poter ambire al salto di categoria.

Rendimento altalenante per una rosa composta da giocatori interessanti e che ai nastri di partenza era tra le papabili candidate alla promozione. A trascinarla a suon di reti è Brunori che meriterebbe una chance in A dato il bottino realizzativo delle ultime due stagioni.

La proprietà ha investito parecchio e ha uno dei monti ingaggi più alti della cadetteria. Il sostegno del pubblico non manca data la cornice presente al Barbera in ogni match casalingo.

Il Palermo punta alla promozione con un acquisto last minute, in Sicilia arriva l’ex Inter

Nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, il Palermo ha blindato i pali con l’arrivo di un portiere che ha indossato anche i guantoni dell’Inter, prima di approdare al Como nel girone d’andata, alternandosi in campo con Reina.

Lui è Emil Audero, ingaggiato con la formula del prestito. Il classe 1997 è infatti il primo calciatore indonesiano nella longeva storia del club, che si appresta a compiere 125 anni il prossimo novembre.

Il Palermo non aveva mai avuto un giocatore di quella nazionalità in rosa

Audero, infatti, è nato a Mataram, città dell’Indonesia situata nell’isola di Lombok, nella provincia di Nusa Tenggara Occidentale del Paese.

Naturalizzato poi italiano, ha avuto appunto anche esperienze in maglia azzurra, ma conserva la doppia cittadinanza, fatto che lo rende protagonista di questo primato che è stato ricordato anche sui social del club rosanero.