Rissa in campo, è successo in Campionato | Calciatore accoltellato dai tifosi: portato in ospedale

Prima la rissa, poi l’accoltellamento in campo da parte di un tifoso: il gravissimo episodio durante il derby di campionato.

Ancora un episodio di violenza in un campo di calcio, questa volta in Italia. Abbiamo spesso parlato di atti di aggressività e violenza esagerata: racconti che spesso provenivano da Paesi esteri.

Ma questa volta il fattaccio è avvenuto nel nostro Paese, in un campionato italiano, tra l’altro molto seguito dai tifosi.

Proprio quei tifosi che, insieme ad alcuni giocatori, si sono resi protagonisti di un episodio gravissimo. Un calciatore è stato infatti accoltellato ad una mano durante una rissa avvenuta in un importante match di domenica sera.

L’accaduto

L’episodio è avvenuto durante una partita del campionato regionale di Serie D di calcio a 5. Il match vedeva confrontarsi lo Sporting Stabia e la Del Monte, scesi in campo nel Centro Sportivo Gymnasium di Angri. Il match aveva già tutti i requisiti per essere considerato un derby atteso e partecipato, ma di certo nessuno pensava che ci fossero i presupposti per un episodio di violenza così grave.

La partita si è svolta regolarmente per gran parte del gioco, ma quando si è arrivati al risultato di 6 a 3 (con il risultato ormai dato per scontato), è scoppiato il finimondo. Tutto è degenerato nel momento in cui le squadre sono ritornate in campo dopo l’intervallo: un – normale scontro di gioco – qualche parola di troppo e poi la rissa.

L’accoltellamento

È bastato davvero poco prima che alcune persone si precipitassero dagli spalti per raggiungere il punto in cui si era acceso il diverbio. Ma ad un certo punto uno di questi pseudo tifosi ha tirato fuori un oggetto tagliente, utilizzandolo per colpire il palmo di una mano del capitano dello Sporting Stabia. Il giocatore, tra l’altro, era accorso per fare da pacere e calmare le acque, ma è stato proprio quello ad avere la peggio.

L’episodio è stato ovviamente denunciato ai carabinieri, mentre l’arbitro ha redatto un verbale in cui ha annotato tutto ciò che ha visto durante l’aggressione. Sul sito ufficiale dello Sporting Stabia, la società ha commentato l’accaduto, ribadendo che l’episodio “non ha giustificazioni”.