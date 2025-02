Marotta, il mercato è un disastro | Perdita effettiva da 30 milioni: non se n’è accorto nessuno

Anche i migliori non sono infallibili, il direttore sportivo dell’Inter ha sbagliato alcune intuizioni e il mercato si è verificato un flop

L’Inter ha confermato la scorsa estate la colonna vertebrale dell’organico con cui ha vinto con merito la Seconda stella. La priorità della dirigenza e della nuova proprietà degli Oaktree, approdata a Milano a giugno, è stata quella di definire il rinnovo di figure chiave dello spogliatoio, a partire da mister Simone Inzaghi che ha ancora molto da dare alla causa.

In campo l’allenatore potrà contare ancora per molto sul contributo di capitan Lautaro Martinez, tornato a grandi livelli anche sotto il profilo realizzativo, di Barella fondamentale con il suo dinamismo in mezzo al campo e di Dumfries, mai così prolifico dal suo arrivo in Italia.

I patron americani hanno, però, chiesto a Beppe Marotta di procedere gradualmente al ringiovanimento del parco giocatori. In tal senso è da leggere anche l’ingaggio di Zalewski, unico volto nuovo della finestra invernale appena conclusa e subito decisivo con l’assist che ha consentito di evitare la terza sconfitta di fila nel derby.

Ma l’esterno polacco è un’eccezione dato che gli altri recenti acquisti dell’Inter si sono verificati dei flop, tanto da non trovare spazio nello scacchiere tattico del tecnico che prosegue nel dare fiducia a un gruppo consolidato.

Acquisti sbagliati, Marotta sul banco degli imputati, il bilancio delle ultime sessioni è negativo

Tuttosport ha analizzato il mercato dell’Inter, sottolineando quanto i nuovi innesti non abbiano reso come ci si attendeva. Circa 30 milioni di euro investiti e che non hanno dato i frutti sperati, a partire da Josep Martinez.

Il portiere spagnolo è stato scelto come vice Sommer ed è arrivato dal Genoa per 13 milioni più 2 di bonus, raccogliendo fino a questo momento solo una presenza in Coppa Italia.

Hanno lasciato l’Inter negli ultimi giorni di mercato, per Inzaghi non erano all’altezza

Discorso analogo per Tomas Palacios che è stato prestato al Monza per avere un maggiore minutaggio. Il giovane talento argentino ha debuttato subito con i brianzoli che sembrano condannati alla retrocessione.

Tajon Buchanan è stato, infine, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Villareal, con il club della Liga che potrà acquisire a titolo definitivo il canadese versando 13 milioni nelle casse dei nerazzurri.