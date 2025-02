Da noi il mercato è ancora aperto: scappa il terzino nerazzurro | Inzaghi non lo ha fatto mai giocare

Inzaghi in panchina - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Lascia i nerazzurri e si trasferisce in un Paese in cui il mercato è ancora aperto, il terzino non aveva trovato spazio con Inzaghi

L’Inter esce con le ossa rotte da Firenze, tramortita dai toscani che hanno vinto nonostante lo sfavore del pronostico. La squadra allenata da Raffaele Palladino era in emergenza, con soli 14 giocatori a disposizione e con l’impossibilità di schierare i volti nuovi che si sono aggregati alla rosa con il mercato di gennaio, dato che il match era il recupero della gara sospesa a dicembre a causa del malore accorso a Edoardo Bove.

Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, la rete di Ranieri ha indirizzato la partita a favore dei padroni di casa che hanno chiuso la pratica nel finale grazie alla doppietta di Moise Kean che continua a segnare con facilità e si candida al titolo di capocannoniere.

Inter che non perdeva con tre reti di scarto da ben sei anni e che fallisce la grande occasione di agganciare il Napoli in vetta alla classifica. Lunedì affronterà di nuovo la Viola, stavolta a San Siro, cercando di vendicare questa brutta batosta.

Una battuta d’arresto inaspettata per una squadra che aveva dato prova di forza nel derby, in grado di recuperare lo svantaggio nel finale dopo un forcing durato tutto il secondo tempo.

L’Inter e i terzini girevoli, in pochi sono stati confermati alla corte di Inzaghi

Inter che ha cambiato diversi interpreti sulle fasce nelle ultime stagioni e che ha inserito in rosa Zalewski, proveniente dalla Roma e che ha sostituito Buchanan che si è trasferito al Villareal.

Il canadese non è riuscito a trovare molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, discorso analogo per Juan Cuadrado che non ha brillato a Milano, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco.

Non trova spazio con i nerazzurri, arrivata un’offerta dal Messico

Il terzino colombiano si è poi trasferito all’Atalanta ma la maglia nerazzurra non gli porta fortuna. Nemmeno Gasperini lo ha molto considerato e potrebbe lasciare la Serie A nelle prossime ore. Infatti, stando a quanto riporta Relevo, è pervenuta alla dirigenza bergamasca un’offerta concreta del Club León, squadra messicana.

La situazione è in evoluzione e non è escluso che l’operazione possa chiudersi nei prossimi giorni, dato che in Sud America il mercato è ancora aperto. Ad agevolare la fumata bianca della trattativa è il fatto che l’Atalanta abbia ingaggiato Stefan Posch dal Bologna che può sostituire nelle rotazioni proprio Cuadrado.