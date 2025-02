Como come il Manchester City: “Sono nella stessa classifica” | Rivoluzione in serie A

Il Como e il Manchester City sono stati inseriti nella stessa classifica, i lagunari possono sognare in grande, cambiano le gerarchie in Serie A

I fratelli indonesiani Hartono non scherzano. Il Como ha una proprietà molto ricca e gli investimenti non sono mancati nelle prime due sessioni di mercato da quando i lagunari hanno fatto ritorno in Serie A. Un progetto ambizioso per la squadra guidata da Cesc Fabregas che ha deciso di impostare il suo credo calcistico su un gioco propositivo, cercando di conquistare la salvezza senza fare barricate e sfidando a viso aperto anche gli avversari più quotati.

I biancazzurri sono ancora a ridosso della zona retrocessione ma la rosa è stata rinforzata dopo la finestra invernale e, dopo l’eventuale salvezza, ci sarebbero i presupposti per alzare l’asticella e puntare a qualcosa di più l’anno prossimo.

I lagunari hanno dimostrato di sapere reggere l’urto del salto di categoria e hanno iniziato a raccogliere punti pesanti, soprattutto in scontri diretti che potrebbero risultare decisivi al termine del campionato.

Ma vediamo alcuni dei volti nuovi dell’organico del Como. Militavano già nel campionato italiano Ikoné, approdato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina e Mergim Vojvoda che ha lasciato il Torino.

Una rosa rivoluzionata dal mercato, Fabregas ha forze fresche per centrare la salvezza

Dalla Liga ben quattro innesti, tra cui Assane Diao che si è già imposto nello scacchiere tattico di Fabregas, senza dimenticare Nico Paz, stellina di proprietà del Real Madrid e destinato a una carriera luminosa.

Como che ha anche un nuovo portiere, Jean Butez, arrivato dall’Anversa, mentre il nuovo metronomo della mediana è Maxene Caqueret, ingaggiato dal Lione per 15 milioni, l’acquisto più oneroso della storia del club.

Il Como è la squadra italiana che ha speso di più nel mercato di gennaio

Como che ha investito 49,2 milioni a gennaio ed è all’ottavo posto per la spesa effettuata nel mercato di riparazione, la prima in Italia e l’unica nella top 10 mondiale insieme al Milan.

In testa il Manchester City, chiamata a risalire la china in Premier League e a qualificarsi agli ottavi di finale ai playoff, in un doppio scontro avvincente che vedrà la formazione guidata da Pep Guardiola di fronte ai campioni in carica del Real Madrid.