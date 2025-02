Beffa Napoli, Marotta ha l’accordo per il pupillo di Conte: 50 milioni per il nuovo Acerbi

Napoli e Inter si danno battaglia anche in chiave mercato: sorpasso dei nerazzurri per il beniamino di Conte

Nell’ultima sessione invernale di calciomercato l’Inter ha acquistata solamente Nicola Zalewski. Una mossa che ha sorpreso i tifosi nerazzurri, speranzosi di veder nuovi innesti in vista dell’impegnatissima seconda parte di stagione.

La squadra di Simone Inzaghi è ancora in corsa per tutte le competizioni. In Champions League è già qualificata agli ottavi e affronterà una tra Milan e Juventus, in Coppa Italia è ai quarti di finale con la Lazio mentre in Serie A è in lotta con il Napoli per il tricolore.

Fino ad ora il nuovo acquisto è stato decisivo con l’assist per De Vrij per il pareggio nel Derby della Madonnina ma i fan volevano vedere altri nuovi volti. Idea non condivisa dalla dirigenza del Biscione guidata da Giuseppe Marotta, che ha decisa di non toccare ulterioremente la rosa.

L’unica zona in cui volevano intervenire era l’attacco ma non è stato possibile. L’operazione sarebbe potuta esser portata a termine solo con gli addii di Arnautovic e Correa ma non si sono concrettizati. Il tutto sarà rimandato a Giugno, periodo in cui terminerà il loro contratto e potranno lasciare definitivamente Milano.

Tra campo e mercato

Non solamente sul campo l’Inter sta cercando di prevalere sul Napoli di Antonio Conte, ma anche in chiave mercato. Oltre all’accesissima battaglia Scudetto che vede le due parti non mollare di un centimetro in vista della vittoria finale, c’è anche un obiettivo condiviso.

Entrambe le rose sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale, che possa rappresentare da qui ai prossimi anni un pilastro della difesa. E la scelta è ricaduta su Pietro Comuzzo, alfiere della retroguardia della Fiorentina, che gioca già come fosse un veterano.

Assalto in programma

Il classe 2005 è perfettamente in linea con il nuovo modus operandi di Oaktree, che prevede uno svecchiamento della rosa e gettare le basi per il futuro del club. Alto, fisico, veloce e dotato di un’ottima lettura difensiva è l’uomo perfetto per Inzaghi, che lo ha già chiesto come rinforzo per l’estate.

Per farlo vestire nerazzurro ci vorrà però un importante sforzo economico. Basti pensare che i 35 milioni offerti dal Napoli nei giorni scorsi non sono stati abbastanza per il Presidente Commisso. Per portarlo il gioiello via da Firenze ci vorranno almeno tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che l’Inter valuterà di spendere in estate per assicurasi uno dei 19enni più forti del panorama calcistico mondiale.