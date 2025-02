Voglio Nico Gonzalez, Guardiola ha deciso | Offerta per l’estate per il giocatore

Pep Guardiola ha le idee abbastanza chiare per il suo Manchester City, vuole Nico Gonzalez: assalto in estate

Il calciomercato invernale è oramai soltanto un lontano ricordo. Tutte le trattative in Europa, sia in entrata che in uscita, si sono chiuse definitivamente lunedì 3 febbraio allo scoccare della mezzanotte.

Tra le protagoniste estere, senza ombra di dubbio, assolute spicca senza dubbio il nome del Manchester City. Un periodo per nulla facile quello che stanno vivendo gli inglesi in questo momento, sia in campionato che in Champions League (playoff agguantati per un pelo).

Tre acquisti pesanti per un totale di 152 milioni di euro. Prima il difensore brasiliano Vitor Reis, poi un altro collega di reparto come l’uzbeko Abdukodir Khusanov. Infine un attaccante come l’egiziano Omar Marmoush acquistato per 75 milioni.

Finita qui? A quanto pare no visto che Guardiola ha messo nel mirino anche Nico Gonzalez. Oramai non ci sono più dubbi visto che è arrivato anche l’annuncio ufficiale in merito.

Guardiola fa sul serio, per il suo City punta Nico Gonzalez

Il Manchester City, almeno per quanto riguarda il calciomercato, ha voluto chiudere con il botto con l’arrivo di Nico Gonzalez. Da precisare, però, che si tratta semplicemente di un omonimo dell’attaccante della Juventus. Si tratta di un centrocampista centrale proveniente dal Porto. Per il suo cartellino gli inglesi hanno sborsato ben 60 milioni di euro. Alla fine è stato scelto il classe 2002 come sostituto di Rodri che, pochi mesi fa, ha dovuto chiudere in anticipo la sua stagione per il grave infortunio riportato ai legamenti.

Si tratta di un ex Barcellona e Valencia che andrà a rinforzare il centrocampo della squadra campione d’Inghilterra. Mister Guardiola voleva, a tutti i costi, un centrocampista che potesse ricoprire quel pesante buco lasciato proprio dal suo connazionale campione d’Europa. In un primo momento i lusitani avevano rifiutato l’offerta dal valore di 40 milioni, aumentata a 60 nelle ultime ore di mercato. Trattativa che si è conclusa nel giro di pochissime ore.

Il Manchester City fa sul serio, Nico Gonzalez è tutto tuo: che colpo per Guardiola

In tutto questo, però, cosa c’entra il Barcellona? I blaugrana avevano ceduto l’atleta per 8 milioni di euro. Conservando, però, il 40% della plusvalenza derivante dalla sua cessione che è stata ufficializzata, appunto, nelle ultime ore. In questo modo nelle casse del Barcellona andranno 35 milioni di euro.

Adesso, però, tocca a mister Guardiola cercare di risollevare un ambiente con il morale a terra e con risultati a dir poco negativi per una squadra che, fino a pochi mesi fa, aveva vinto la Premier League.