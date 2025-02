ULTIMORA serie A: il calciomercato non chiude | Il comunicato e le nuove date aggiornate

Il calciomercato continua a stupirci, è stata prolungata la data di scadenza: le squadre possono cambiare da un momento all’altro

La sessione di calciomercato invernale iniziata a Gennaio è stata una delle più avvincenti di sempre. Dal primo all’ultimo giorno sono stati coinvolti centinaia di calciatori, con colpi di scena che hanno sorpreso i tifosi fino all’ultimo momento.

Soprattutto nella nostra Serie A è stato un vero e proprio delirio. Praticamente tutte le squadre hanno cambiato qualche interprete, con l’obiettivo di rinforzarsi per questa seconda ed ultima parte cruciale della stagione 2024/2025.

Tra le top squadre ce ne sono due che hanno sorpreso particolarmente. Chi in negativo, come il Napoli di Antonio Conte che nonostante la cessione di Kvaratskhelia al PSG per 70 milioni di euro non ha acquistato nessuno se non Noah Okafor in prestito e chi in positivo, come il Milan di Sergio Conceição.

I rossoneri hanno avviato una vera e propria rivoluzione. Dopo 2 settimane di vuoto dall’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, hanno ceduto 7 ed acquistato 5 calciatori nel giro di 2 giorni, dando un forte segnale alle rivali.

Non è finita

In entrata i club italiani non possono più far colpi. La data di scadenza era fissata al 3 Febbraio, già prolungata rispetto alle stagioni precedenti in cui terminava il 31 di Gennaio. In uscita però è ancor possibile che qualcosa accada, questo grazie agli altri campionati.

Mentre per i principali europei i battenti hanno chiuso a mezzanotte di Lunedì, per molti altri la chiusura è posticipata. Non hanno la stessa appetibilità ma rappresentano un’opportunità, sia per i calciatori che per i club, alla quale difficilmente rinunceranno.

Ancora aperti

Tra le tante Nazioni che hanno ancora la sessione di calciomercato aperta, ci sono tante destinazioni attraenti da prendere in considerazione. Tra queste l’Olanda, con i celebri club dell’Eredivisie, il Brasile che ha recentemente accolto il ritorno di Danilo e Neymar, la Turchia in cui si è trasferito Alvaro Morata formando un attacco “all’italiana” nel Galatasaray e la MLS, dove milita la stella argentina, Lionel Messi.

C’è addirittura chi ancora deve aprire la finestra dei trasferimenti, ossia l’Islanda o chi resterà aperto per mesi come il Guam, il cui mercato iniziato il 12 Gennaio chiuderà incredibilmente il 26 di Ottobre. Sono tante le possibilità e tanti i giorni a disposizione, praticamente per tutta la durata dell’anno, nei quali le squadre potranno cambiare da un momento all’altro il proprio destino.