Theo Hernandez? No grazie: firma con un altro terzino | Il francese rimane totalmente disorientato

Theo Hernandez resta a mani vuote, il club ha emanato un comunicato ufficiale: ha preso un altro terzino sinistro

Il destino di Theo Hernandez potrebbe non essere più legato al Milan. Il francese, seppur sia diventato in questa stagione il difensore con più gol della storia del club sorpassando Paolo Maldini, sta vivendo da tempo un periodo estremamente negativo che inevitabilmente condizionerà il suo futuro.

È probabilmente il peggior momento che sta attraversando da quando veste la maglia del Milan. Le sue prestazioni sono andate sempre in crescendo negli ultimi anni, fino però all’inizio di questa stagione nella quale è iniziato il suo declino.

Complice anche la non continuità che sta avendo il Diavolo nei suoi risultati ed il tesissimo ambiente che si è creato intorno alla squadra, il classe 1997 non riesce più a rendere come prima. Una situazione scomoda per tutti, con i tifosi che esigono quanto prima un cambio di rotta.

Stessa cosa voluta dal club e ribadita in alcune dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic durante gli ultimi giorni di mercato . Lo svedese è stato chiarissimo: nessuno è intoccabile, non saranno fatti più prigionieri e bisognerà meritarsi sul campo di vestire la maglia rossonera.

Aria di addio

Nel mese di Gennaio sono arrivate offerte per portarlo via da Milano, che però non hanno accontentato la dirigenza. Ciò significa che il club non lo ritiene più indispensabile ed è pronto ad intavolare una trattativa per cederlo a titolo definitivo.

Su di lui ci sono top club provenienti da tutta Europa. Ci sono le due squadre di Madrid, in cui già ha militato, il Paris Saint-Germain dove gioca suo fratello Lucas ed il Bayern Monaco, che lo segue da anni per la possibile partenza di Alphonso Davies.

Fine della telenovela

Tra tutte, chi sembrava più vicino a tesserarlo era proprio la squadra bavarese, a patto che il canadese lasciasse la Bundesliga. Erano mesi che il classe 2000 stava trattando con il club senza mai trovare un’intesa per il prolungamento, ma tutto ad un tratto la situazione si è ribaltata.

Il 24enne, nel club dalla stagione 2018/2019 dopo essere arrivato dai Vancouver Whitecaps, allora come rinforzo offensivo, ha deciso di rimanere. Lo ha annunciato tramite i suoi profili social attraverso un freestyle rap, ufficializzando il suo rinnovo fino al 2030. A questo punto la squadra più titolata di Germania non avrà più bisogno di Theo Hernandez, il cui futuro resta sempre più incerto.