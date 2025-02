“Teste di ca…”: allenatore contro i giocatori | ESONERO immediato, lite negli spogliatoi fatale

Lite negli spogliatoi, l’allenatore contro i suoi (ex) calciatori: il presidente non ha dubbi, arriva l’esonero

Non si tratterebbe affatto della prima volta che raccontiamo una vicenda del genere, ovvero di un allenatore che si scaglia (verbalmente) contro i suoi calciatori. Anche se, questa volta, i toni che sono stati utilizzati avrebbero superato il limite.

Tanto è vero che il presidente, dopo aver saputo cosa era successo all’interno degli spogliatoi, non ha avuto alcun dubbio ed ha deciso di esonerare (con effetto immediato) il suo oramai ex allenatore.

Una lite finale negli spogliatoi ha scaturito la rabbia del mister che, dopo una prestazione negativa da parte della squadra, non le ha mandate assolutamente a dire.

Uno sfogo che, però, gli è costato il posto di lavoro. Non solo a lui, ma anche al suo staff. Allo stesso tempo, però, la società (con tanto di nota ufficiale) ha nominato il nuovo allenatore.

Lo sfogo contro i calciatori gli costa caro, arriva l’esonero per il mister: “Teste di c***o”

Un’altra panchina salta in Serie C, precisamente nel girone B. Ad Arezzo è stato sollevato dall’incarico Emanuele Troise, ex difensore del Napoli. Oltre a lui anche il vice, Domenico Di Cecco, è stato mandato a casa. Il club aretino ha comunque ringraziato il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo. Augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera professionale. Dopo il pareggio, a reti bianche, sul campo del Gubbio è stata diramata la notizia del suo allontanamento. In precedenza, però, aveva fatto molto rumore lo sfogo del presidente Guglielmo Manzo che si era sfogato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei toscani contro il Pontedera per 4-2

Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni: “A fine partita sono entrato negli spogliatoi e mi sono incazzato come una iena. Una brutta umiliazione. E’ stata la prima volta che ho visto i nostri tifosi abbandonare la curva. Anche io avrei fatto lo stesso. Mi vergogno, il primo responsabile sono io perché gli uomini li ho scelti io. Ho visto una marea di teste di c***o giocare a pallone senza il minimo impegno. Li ho mandati tutti in ritiro a tempo indeterminato. Sono abituato ad utilizzare un linguaggio di strada. Abbiamo deluso una città“.

Tecnico esonerato, ufficializzato il sostituto: è già al lavoro

Di conseguenza il club ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Al posto di Troise l’Arezzo ha deciso di assumere Christian Bucchi, da quasi due anni senza possibilità di allenare (ultima esperienza all’Ascoli). L’ex centravanti, anche lui del Napoli, ha subito iniziato a lavorare con la squadra.

Ovviamente per il prossimo impegno di campionato dove i granata se la vedranno, in trasferta, contro la Ternana il prossimo lunedì 10 febbraio. La squadra è in piena zona playoff con 40 punti raccolti in 25 giornate di campionato nel girone B della Serie C.