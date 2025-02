Lite in spogliatoio nerazzurro: denuncia tra compagni | Chiesto un risarcimento milionario

Un caso enorme è scoppiato nello spogliatoio nerazzurro. La denuncia è scattata: pesantissima lite tra compagni di squadra

Negli ultimi giorni è arrivata una incredibile notizia in casa Inter che ha scosso totalmente l’ambiente. Soprattutto i tifosi nerazzurri, che non si aspettavano di leggere una informazione del genere su tutti i social network e le pagine di giornale.

La rivelazione riguarda proprio due compagni di squadra del Biscione, che non si sono limitati agli spogliatoi. Sono andati decisamente oltre, fino ad arrivare a denunciarsi e a chiedere un ingente risarcimento per i danni morali.

Nessuno si aspettava che accadesse un qualcosa del genere, soprattutto in un ambito rigoroso come quello dell’Inter. Ed eppure questa volta è uscito tutto allo scoperto, venendo immediatamente postato in ogni canale di comunicazione possibile.

L’aneddoto riguarda un presunto tradimento. Nello specifico, l’attaccante ha svelato che il suo compagno di reparto abbia dormito con sua moglie, mostrando le prove video alla sua famiglia. Una mossa che non è stata certamente di suo gradimento, beccandosi nell’immediato una denuncia dal suo avvocato.

Ancora protagonisti

I protagonisti della vicenda sono Mauro Icardi, la sua ex moglie Wanda Nara e Keita Baldè. Il senegalese, finito nella loro battaglia per il divorzio, ha deciso di correre ai ripari querelando il calciatore del Galatasaray e la showgirl argentina e richiedendo un indennizzo milionario, come spiegato dal giornalista Juan Etchegoye.

L’ex Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari ha iniziato difendendo lui e la sua famiglia sul proprio profilo Instagram: “A causa dei recenti eventi che mi hanno coinvolto, mio malgrado, sono stato costretto a rivolgermi ai miei avvocati Donatella Minutolo e Alessandro Simionato per tutelare la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli minorenni, ma anche quella di Simona, che è stata coinvolta senza alcuna colpa e sta crescendo i nostri figli con amore e dedizione”.

L’inizio della fine

Il tutto è iniziato già 3 anni fa, poco dopo il matrimonio tra Keità Baldè e Simona Gualtieri. Esattamente 2 mesi dopo dalla data ufficiale Icardi mostrò alcuni video che ritraevano la sua ex moglie ed il suo ex compagno di squadra insieme, sancendo la fine delle loro relazioni.

Un episodio che ha segnato inevitabilmente i partecipi, soprattutto Simona, che ha espresso tutta la sua delusione in una recente intervista: “Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul Lago di Como, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì. Due mesi dopo quella data mi ha contattato Mauro e mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalle telecamere interne della casa. È stata lei addirittura a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp, una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla…”.