Inzaghi è una furia: sei sempre il solito | Disastro nel derby, penalità e squalifica

Mister Inzaghi non ci sta, nel derby ha subito la squalifica, pesante assenza per i nerazzurri che puntano ad agganciare il Napoli in vetta

Un punto guadagnato o due persi? Questo è l’interrogativo che attanaglia l’Inter nel post derby della quarta giornata del girone di ritorno di Serie A. I nerazzurri hanno agguantato il pari nei minuti di recupero con de Vrij, dopo aver colto tre pali ed essersi visti annullare tre reti. Soprattutto nel secondo tempo gli uomini guidati da Simone Inzaghi hanno schiacciato i rivali nella loro area di rigore e avrebbero potuto ribaltare il risultato.

Una prestazione incoraggiante che arriva dopo due stracittadine perse, prima in campionato e poi nella finale della Supercoppa italiana. Inter che può festeggiare per il concomitante pari del Napoli, bloccato dalla Roma, con i giallorossi che hanno conservato la striscia positiva.

La distanza dalla capolista è sempre di tre lunghezze ma l’aggancio può avvenire questo giovedì, nel recupero del match sospeso a Firenze a causa del malore accorso, lo scorso 1 dicembre, al centrocampista dei toscani Edoardo Bove. Si riprenderà dal 17esimo minuto.

E il calendario vedrà l’Inter di fronte alla squadra di Palladino anche il prossimo lunedì, stavolta a San Siro. Un doppio scontro ravvicinato contro i toscani che sono in salute, reduci da due vittorie di fila di misura tra Lazio e Genoa.

Pessime notizie per Inzaghi, la squalifica può pesare in campionato

E proprio a San Siro non potrà scendere in campo Denzel Dumfries, diffidato e ammonito nella ripresa del derby. Di solito gli squalificati saltano la partita successiva in calendario, ma, trattandosi della prosecuzione di una partita che Dumfries ha iniziato da titolare e non di un recupero, l’olandese sarà a disposizione di Inzaghi.

L’esterno è tra i giocatori più in forma, con una media realizzativa che non ha mai avuto in Italia e una fiducia ritrovata, dopo essere stato spesso relegato in panchina nei mesi precedenti.

L’attacco dell’Inter continua ad essere prolifico grazie a due bomber

Insieme a lui è impossibile non sottolineare il ritorno a grandi livelli di capitan Lautaro Martinez, autore di una tripletta settimana scorsa in Champions League e fermato dal Var nel derby.

Con Marcus Thuram crea una coppia di centravanti complementare e tra le più prolifiche d’Europa, terminale perfetto del gioco di Inzaghi.