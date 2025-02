Ci teniamo Kolo Muani | Arriva l’annuncio: fatto fuori un titolare per arrivare al francese

Kolo Muani ha già conquistato la Juventus: è arrivata la decisione ufficiale, sacrificato un titolare per riscattarlo

Tra le tante ed evidenti difficoltà dimostrate dalla Juventus di Thiago Motta nelle ultime gare disputate, c’è un’importante certezza. Essa prende il nome di Randal Kolo Muani, la punta francese arrivata in prestito dal Paris Saint-Germain nel calciomercato invernale.

Il poco spazio avuto nella squadra di Luis Enrique gli ha dato una grande motivazione per far bene in bianconero. Lo dimostrano i suoi straordinari numeri nelle prime 2 partite disputate con la Vecchia Signora, andando oltre le più rosee aspettative.

Il classe 1998 sembra essere ritornato in forma come all’Eintracht di Francoforte. Fu proprio quell’anno in Germania a convincere i parigini ad acquistarlo per oltre 90 milioni di euro nell’ultimo giorno di calciomercato estivo del 2023.

Per lui 3 gol in 2 gare, uno contro il Napoli di Antonio Conte, gli altri 2 contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, avviando la rimonta per il 4-1 finale. Ha così eguagliato i gol di Carlos Tevez nelle prime 2 presenze in bianconero, con i tifosi che si augurano continui ad avere questo rendimento.

Giocatore completo

Le sue prestazioni non hanno colpito unicamente per le reti messe a segno ma anche per le sue caratteristiche. È sia capace a riempire l’area di rigore, sia a far girare la squadra, oltre che darle più soluzioni essendo in grado di ricoprire tutti i ruoli d’attacco.

Le sue prime gare con la maglia a strisce bianconere promettono benissimo, motivo per cui la dirigenza starebbe già studiando un piano per acquistarlo a titolo definitivo. Prima però dovrà valutare la vicenda legata a Dusan Vlahovic, il cui rinnovo sembra ancora essere decisamente lontano.

Cambio in attacco

Il futuro del serbo appare segnato. Ha l’ingaggio più alto dell’intera Serie A, circa 12 milioni netti annui, decisamente fuori dai parametri del club, e la scadenza contrattuale fissata al 2026. Elementi che rendono complicata la sua permanenza alla Juventus, che però non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero.

Cristiano Giuntoli starebbe pensando di proporlo al Paris Saint-Germain, facendolo rientrare nell’affare di Kolo Muani. Per ora è solo un’ipotesi dato che sul classe 2000 c’è anche il Barcellona di Hansi Flick, in cerca di una nuova punta data l’età avanzata di Robert Lewandowski. Occhio anche a Victor Osimhen in uscita dal Galatasaray, portato a Napoli dallo stesso Giuntoli ai tempi del Lille. Le idee sono tante ed avremo sviluppi nei prossimi giorni ma è chiaro che ci sarà un cambio nell’attacco bianconero.