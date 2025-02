Balotelli, torna da noi: arriva la chiamata…da Mourinho | Valigie fatte e ritorno a casa

Il futuro dell’attaccante bresciano può essere quello turco. Ecco dove sarà il dopo-Genoa di Mario Balotelli.

Quella di Mario Balotelli non è stata di certo una stagione entusiasmante. L’attaccante 34enne sperava di poter “rinascere” calcisticamente grazie all’opportunità con il Genoa, ma la sua esperienza si è rivelata un insuccesso.

Il calciatore ha giocato solo pochi minuti con la maglia rossoblù e non ha quasi mai dato l’impressione di poter essere una pedina fondamentale. L’ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan (tra le altre) ha perso in poco tempo posizioni nella gerarchia del reparto offensivo.

Una condizione che si accentuata con l’arrivo in panchina di Patrick Vieira, il quale ha fatto capire che Balotelli non rientrava nel suo progetto. Dunque il futuro del calciatore sembra essere lontano non solo da Genova, ma anche dalla Serie A. Nella sua prossima destinazione, infatti, potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Mourinho.

Il futuro di Mario Balotelli

L’attaccante è ormai considerato in uscita dal Grifone e nelle ultime ore di mercato è stato praticamente ad un passo dalla cessione al Monza. Tuttavia, le possibilità di un suo addio al Genoa sono ancora molto alte. Balotelli vuole giocare e questo il suo entourage lo sa molto bene.

Sebbene il mercato in Serie A sia chiuso, in Turchia sarà ancora possibile fare acquisti fino all’11 febbraio. Potrebbe essere proprio quella la destinazione di Super Mario, convinto di poter fare ancora bene e dare il suo contributo in campo. Per l’attaccante si tratterebbe di un vero e proprio ritorno, dopo la doppia avventura con l’Adana Demirspor.

Faccia a faccia con Mourinho?

Oltre al Monza, anche il Venezia si era fatto vivo con il Genoa per tentare il colpaccio Balotelli dell’ultimo minuto. Tuttavia, la trattative non è decollata e Super Mario è rimasto in Liguria. Un doppio interesse che, però, dimostra il fatto che Balotelli abbia ancora molto mercato e che ci siano concrete possibilità di una sua partenza.

Il campionato turco potrebbe dunque essere un’ottima occasione per l’attaccante, che in queste ore starebbe vagliando le proprie possibilità. La Super Lig è un campionato che, soprattutto negli ultimi anni, ha pescato molto dalla Serie A e questo aumenta le probabilità di un trasferimento. Ad oggi non si conosce quale possa essere la squadra del prossimo futuro di Balotelli, ma un suo ritorno in Turchia sarebbe suggestivo. Balotelli, infatti, potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con José Mourinho, suo vecchio allenatore all’Inter e con cui ha un rapporto contrastante, ma sicuramente fondato sul rispetto.