Non ti prendo, sei accusato di violenza | Marotta spaventato dalla sentenza: acquisto rimandato

Calciomercato Inter, il presidente Marotta non ne vuole assolutamente sapere di lui: non lo acquista per accuse gravissime

Un pareggio agguantato (ed anche meritato) con le unghie e con i denti per i ragazzi di mister Inzaghi che non hanno mai mollato ed hanno ottenuto un punto che sta addirittura stretto.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che nel Derby contro il Milan i nerazzurri hanno preso ben tre pali. Poche ore più tardi un altro risultato positivo arrivato dall’Olimpico dove la Roma, con lo stesso risultato e modalità, ha fermato la capolista Napoli.

L’Inter non molla la presa, nemmeno di un centimetro, e darà del filo da torcere ai partenopei dell’ex Conte. Nerazzurri che, dopo che il calciomercato invernale è ufficialmente chiuso, rimanderanno tutti gli obiettivi in vista della prossima estate.

Nella lista dei desideri del presidente Marotta spicca il nome di un calciatore che avrebbe potuto fare molto comodo alla causa nerazzurra. A quanto pare, però, la dirigenza avrebbe seriamente cambiato idea visto che la questione è molto delicata.

Calciomercato Inter, non arriverà in nerazzurro: Marotta categorico

Fino a pochi mesi fa era uno degli obiettivi dichiarati dell’Inter. Adesso, però, le cose sono decisamente cambiate. In tutti i sensi. Albert Gudmundsson, in estate, sembrava ad un passo dal vestire la casacca della squadra campione d’Italia. Alla fine, però, ad aggiudicarsi le sue prestazioni è stata la Fiorentina. Con i viola, però, non sta rendendo al massimo.

Contro la sua ex squadra, il Genoa, nell’ultima giornata di campionato è arrivato il tanto ed atteso gol che ha fatto gioire i tifosi viola. Gli stessi che, come riportato in precedenza, si aspettavano decisamente molto da lui. Il calciatore non avrebbe reso al massimo per questioni che, con il mondo del calcio, non hanno assolutamente nulla a che fare. Le accuse nei suoi confronti, infatti, sono molto gravi.

Calciomercato Inter, gli obiettivi cambiano: Marotta non ne vuole sapere

In passato un vero e proprio terremoto si è verificato nella vita privata del calciatore. L’islandese, infatti, è stato accusato di violenza sessuale da parte di una donna del suo paese. Una causa che il calciatore ha vinto e le accuse sono state tutte respinte.

A prescindere da questo, però, sembra che l’Inter per il reparto offensivo opti per altre scelte. A quanto pare nella lista di Marotta non rientra il nome dell’islandese.