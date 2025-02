“Leao fuori rosa a Maggio”: c’entra Conceicao | Succede di tutto negli spogoliatoi dopo il derby

Dopo il Derby della Madonnina contro l’Inter c’è ancora caos nell’ambiente rossonero: Leao sfrattato dal Milan

Dopo l’oneroso calciomercato estivo da circa 80 milioni di euro e le altissime aspettative deluse in poche settimane, il Milan continua ad essere sotto i riflettori. Il Diavolo non riesce a dare continuità ai propri risultati, scatenando l’ira dei propri tifosi sia allo stadio che sui social.

È onnipresente l’#CardinaleOut, con la tifoseria che chiede un cambio di rotta immediato, soprattutto in campionato dove attualmente ricoprono l’ottava posizione. Troppi punti persi, il tempo che scorre ed il rischio di non terminare nemmeno tra le prime 4.

La fortissima delusione per la mancata qualificazione diretta a Zagabria per gli ottavi di finale di Champions League non è stata abbastanza. Ennesima frenata in Serie A per la squadra di Sergio Conceição, che non riesce ad andare oltre il pari con la beffa nel finale.

Certo, non era propriamente la partita più tranquilla per riuscirci, dato era impegnata nel Derby della Madonnina contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma una vittoria sarebbe stata fondamentale. Il match è terminato 1-1, con le reti di Reijnders al termine del primo tempo e De Vrij allo scadere della seconda metà di gioco.

Poco incisivo

Nel complesso è stata un’ottima partita per tutti anche se non viene salvato Rafael Leao. Ci si aspettava che l’ala portoghese del Milan fosse più incisiva, ma a parte la sgasata che ha portato al momentaneo vantaggio, non ha creato nulla di pericoloso.

Per lui una voto 6, nulla più. Lo salva la partecipazione al gol, al netto di un inizio poco brillante con tanti errori in fase di possesso e di costruzione. A tratti si è infiammato, ma secondo l’opinione popolare è stato insufficiente per le sue qualità.

Bufera post partita

Intervenuto a DAZN nel post partita, Sèrgio Conceição ha dedicato parte del suo tempo anche ad interloquire in merito alla stella portoghese: “La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo anche i singoli. Ci sono momenti in cui è fortissimo, in altri deve capire che fa parte di un collettivo e deve essere presente. Quando lo farà, diventerà uno dei più forti al mondo. Deve lavorare su questo ogni giorni”. Insomma, è stato contento ma non soddisfatto, chiede di più al classe 1999 così come hanno sempre fatto i suoi predecessori.

Leao insopportabile, spero che Conceicao lo tolga all’intervallo e lo metta fuori rosa fino a maggio — ok ko (@okko984) February 2, 2025

I tifosi invece sembrano stanchi di aspettare, chiedendo addirritura che non sia più titolare sulla fascia sinistra rossonera. Si è creato uno spartiacque, che solamente Leao più dividere. Dopo tanti anni, tante sgasate ma anche tanti momenti NO, è arrivata l’ora per l’ex Lille e Sporting di diventare finalmente ‘Meravigliao’.