Con Allegri era titolare, adesso “scende” in serie B | Bocciatura clamorosa dopo un anno

Con mister Allegri era un titolare a tutti gli effetti, adesso saluta tutti e se ne va in Serie B: decisione clamorosa

La vita di un calciatore può cambiare da un momento all’altro. Anche se non come qualcuno se lo immaginerebbe. Anche perché difficilmente viene da pensare che un atleta, dalle importanti qualità, decida di andare a giocare in Serie B.

Questo è quanto accaduto ad un calciatore che, fino allo scorso anno, veniva allenato da uno dei migliori allenatori italiani e svincolati di lusso come Massimiliano Allegri. Con il livornese era un titolare inamovibile.

Adesso si troverà a giocare in cadetteria. Anche perché, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, è arrivata anche l’ufficialità in merito al suo addio.

Dopo solamente un anno, però, arriva la bocciatura da parte di un altro tecnico e, di conseguenza, un’altra società che hanno deciso di non puntare più su di lui. Giocherà le sue carte altrove e in un altro campionato.

Dalla Champions alla Serie B, è accaduto per davvero: bocciatura clamorosa

Importanti novità quelle che arrivano direttamente dal Bologna di Vincenzo Italiano. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo dove a lasciare i felsinei è stato Samuel Iling-Junior. L’attaccante, ex Juventus, ora di proprietà dell’Aston Villa non solo ha lasciato gli emiliani ma anche la Serie A. Il classe 2003 è ritornato in Inghilterra. Ma non in Premier League, bensì in Championship dove è stato appena ufficializzato dal Middlesbrough che ha deciso di puntare su di lui per questa seconda parte della stagione.

Con i rossoblù ha messo a segno (tra Serie A, Coppa Italia e Champions League) 16 gettoni trovando la via della rete in 2 occasioni. Come annunciato da ‘Sky Sport’ Italiano ha deciso di rispedire alla base il nativo di Londra che non ha impressionato più di tanto. Ora i “Villans” hanno deciso di mandarlo in prestito altrove, ma questa volta sempre in Inghilterra.

Va a giocare in B, delusione per il tecnico: non ha reso alte le aspettative

Il Bologna, allo stesso tempo, non ha voluto perdere altro tempo ed ha subito individuato il sostituto che prenderà il posto dell’ex Juventus. Il ds Sartori, infatti, ha deciso di puntare su un giovane attaccante proveniente dalla Serie B italiana.

Si tratta di Estanis Pedrola, giovane esterno d’attacco spagnolo in arrivo dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto.