Campione d’Italia con l’Inter, adesso vuole solo la Juve | Sgambetto di Giuntoli

Ha vinto lo Scudetto con l’Inter ma adesso vuole vestire bianconero, colpo in extremis nelle ultime ore della finestra invernale

Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta sono stati spesso rivali in trattative di mercato. Da quando il primo è diventato il direttore sportivo della Juventus ha soffiato due giocatori all’Inter. Lo scorso gennaio ha firmato per l’allora squadra guidata da Max Allegri il difensore Djalò, proveniente dal Lille e che aveva già trovato un accordo di massima per trasferirsi ad Appiano Gentile a luglio.

Discorso analogo per Juan Cabal, con il terzino colombiano che sembrava a un passo dal passaggio ai nerazzurri prima che Giuntoli non si inserisse, mettendo sul piatto 10 milioni che hanno convinto l’Hellas Verona a scegliere di cederlo alla Juventus.

I nerazzurri hanno confermato la colonna vertebrale dell’organico che ha vinto lo scorso campionato mentre alla Continassa è stata rivoluzione, con il cambio di allenatore e diversi senatori che hanno fatto le valigie per fare spazio a profili di prospettiva da valorizzare.

Marotta ha dimostrato una notevole abilità nello sfruttare occasioni che il mercato offriva, ingaggiando giocatori di qualità a parametro zero, mentre Giuntoli propende per scommesse pescate nei campionati stranieri.

Il campione d’Italia in carica è pronto per cambiare maglia

Inter che ha confermato Sommer come portiere titolare e che ha scelto Martinez come numero 1 del futuro, anche se lo spagnolo non ha ancora trovato spazio nelle rotazioni di mister Inzaghi.

Lo scorso anno alle spalle dello svizzero c’era Emil Audero che si è accasato al Como la scorsa estate, disputando otto gare nella prima parte di stagione e alternandosi con Reina tra i pali della neopromossa.

I bianconeri hanno contattato l’agente, è in corso una trattativa last minute

Audero che, adesso, è chiuso da Butez, ingaggiato dall’Anversa e scelto come titolare da Cesc Fabregas. L’ex portiere nerazzurro sarebbe finito nel mirino dell’Udinese, stando a quanto riportato da Sky Sport.

Un usato sicuro per i bianconeri che sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno, battendo nel finale il Venezia alla Dacia Arena e mantenendosi a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica, con l’obiettivo di chiudere la pratica salvezza quanto prima possibile e progettare con tranquillità la prossima stagione.