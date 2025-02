“Thuram ha sbagliato squadra”: il nerazzurro sfida il francese | Colpo basso improvviso

Il nerazzurro non si è trattenuto durante la sua ultima intervista: per lui Thuram ha scelto la squadra più debole

I fratelli Thuram stanno conquistando il calcio italiano. Sia più piccolo, classe 2001, arrivato dal Nizza, che il più grande, classe 1997 arrivato dal Borussia Mönchengladbach, sono pedine fondamentali delle loro rispettive squadre: Juventus ed Inter.

Thiago Motta e Simone Inzaghi difficilmente rinunciano ai due, che tra l’altro sono tra i pochi figli d’arte ad essersi costruiti una carriera degna di nota. Anche, con tutto il rispetto, ci vuole ancora tempo per arrivare alla stessa grandezza di loro papà Lilian.

Pur essendo avversari giocando nelle rose protagoniste del Derby d’Italia, non rinunciano al loro esser fratelli. La competizione in Serie A non li ha allontanati, bensì li ha avvicinati ancor di più, tant’è che quando è possibile entrambi sono presenti alle partite e agli allenamenti dell’altro.

Quantomeno, per la felicità della famiglia, giocheranno nella stessa Nazionale. Grazie alle loro prestazioni continuamente in crescita, si è avverato un sogno: entrambi sono stati convocati dalla Francia del CT Didier Deschamps.

Destini diversi

Entrambi i Thuram hanno giocato ieri nell’ultima partita decisiva per l’accesso agli ottavi di Champions League. Mentre il nerazzurro si è qualificato tra le prime 8 grazie alla netta vittoria per 3-0 sul Monaco, il bianconero ha subito una disfatta perdendo per 0-2 contro il Benfica.

Una sconfitta che li condanna a giocare i play-off, probabilmente contro il Milan, squadra piena di suoi connazionali. E l’ironia della sorte ha voluto che nel caso avessero la meglio contro i rossoneri, affronteranno proprio l’Inter per la qualificazione ai quarti.

Elogi e consigli

In merito ai due atleti e alle loro attuali condizioni, si è recentemente espresso Youri Raffi Djorkaeff, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport: “Direi a buonissimo punto. Marcus ha sbrigato subito la parte più difficile del lavoro, capire che cos’è l’Inter, i suoi tifosi, San Siro. L’ho visto crescere, è un ragazzo molto intelligente e ha un tesoro in famiglia: Lilian conosce benissimo il calcio italiano. Marcus poi ci ha messo del suo, perché è un attaccante moderno che al lavoro per i compagni ha aggiunto i gol. E segnare a San Siro è speciale, come è speciale giocare per l’Inter: ci sentiamo spesso e glielo ripeto ogni volta”.

Non ha successivamente esitato nel punzecchiare i rivali: “Lo dicevo anche a suo fratello Khephren, sarebbe stato perfetto per l’Inter, ma ha scelto la squadra sbagliata... (ride, ndr). La crescita in nerazzurro farà salire di livello Marcus anche in nazionale: diventerà centrale per la Francia, ha tutto per esserne il leader offensivo”.