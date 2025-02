Sembra Balotelli, bicicletta in campo inutile: il mister lo sostituisce, messo FUORI ROSA

Il calciatore fa un gesto che a molti ha ricordato quello di Balotelli ai tempi del City: giochetto inutile durante la partita. Il mister lo sostituisce.

È ancora nella memoria di moltissimi tifosi un episodio legato alla carriera di Mario Balotelli, in un momento in cui giocava nel Manchester City di Mancini.

In quel frangente, l’attaccante italiano si rese protagonista di un gesto tecnico durante un’amichevole contro i Los Angeles Galaxy. Invece di concludere in rete, Balotelli, tento un colpo di tacco che, però, fini fuori. Un gesto che fece infuriare Mancini – anche se anni dopo l’attaccante ha raccontato che in quel frangente pensò che il gioco fosse fermo – tanto da scatenare un litigio.

Un episodio simile è accaduto recentemente in Italia, nel campionato di Terza Categoria, dove un giocatore ha tentato una giocata, giudicata però inutile dal suo allenatore. Il risultato è stato infatti palla persa e sostituzione immediata, oltre ad un litigio con il mister. Ma vediamo che cosa è successo.

Il gesto inutile scatena il mister

Nel match giocato tra Zeta Milano e Artemide FC, terminato 6-2 per la squadra milanese, si è verificato un episodio controverso al minuto 67. Con il risultato della partita ormai deciso, il giovane talento della Zeta Milano, Cascianelli, ha infatti provato un gesto tecnico spettacolare: una finta della “bicicletta”, imitando un po’ Ronaldinho o Neymar.

Tuttavia, la giocata non è riuscita e il gesto ha mandato su tutte le furie l’allenatore Chiaramonte. Dopo pochi minuti, infatti, il mister ha deciso di sostituire immediatamente il giocatore. Tuttavia, proprio nel momento della sostituzione, la tensione non è affatto scena e tra il tecnico e il giocatore è scoppiato il battibecco. Lo stesso presidente del club, ZW Jackson, ha deciso di intervenire per placare gli animi e riportare tutto alla normalità. Ad ogni modo, la società ha poi deciso di escludere momentaneamente Cascianelli dalla squadra.

Il futuro del calciatore

Ovviamente la scelta dell’allenatore non è passata inosservata nemmeno agli occhi dei tifosi. I supporters della squadra sono infatti divisi tra chi difende la decisione del mister e chi invece chi pensa che la reazione della società sia stata eccessiva e che al giovane talento vada offerta una seconda opportunità.

Resta da capire quindi come evolverà la situazione, In molti si chiedono se ci sarà davvero un confronto tra società e giocatore e a che cosa porterà questo faccia a faccia.