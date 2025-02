Lui è perfetto per il mio calcio: De Zerbi non vuole sentire ragioni | Motta lo lascia partire

Il Marsiglia ha messo nel mirino un giocatore della Juventus, De Zerbi lo ritiene il profilo ideale per il suo gioco, Motta e Giuntoli meditano la cessione

La Juventus è tornata alla vittoria. All’Allianz Stadium i tifosi hanno rischiato di dover assistere a un altro passo falso dei bianconeri, passati in svantaggio nei primi minuti del match contro l’Empoli, con la rete dell’ex Mattia De Sciglio. Nella ripresa la reazione è stata prepotente, con la doppietta di un Kolo Muanì che si è ambientato nel migliore dei modi nella sua nuova squadra.

Nel finale ha ritrovato la via del goal anche Dusan Vlahovic con una pregevole conclusione dalla distanza, anche se proseguono le voci relative a una possibile cessione del serbo che, salvo colpi di scena, avverrà nella prossima sessione estiva.

Bianconeri che hanno salutato Danilo che è tornato in Brasile al Flamengo. L’ex capitano è stato messo fuori rosa da Thiago Motta che prosegue l’epurazione dei senatori dello scorso ciclo con Max Allegri in panchina.

La difesa ha accolto tre nuovi innesti come Kelly, Renato Veiga e Alberto Costa, profili di enorme prospettiva ma che dovranno cimentarsi in un campionato tattico come quello italiano.

De Zerbi bussa alla porta della Juventus, vuole il talento bianconero

Juventus che rischia di cedere uno dei talenti della propria cantera, finito nel mirino del Marsiglia di Roberto De Zerbi, al secondo posto in Ligue 1 e reduce dalla vittoria nel big match contro il Lione, avvenuto in rimonta e anche grazie alla rete dell’ex bianconero Adrien Rabiot.

Il tecnico azzurro ha scelto la Francia dopo aver concluso la fortunata parentesi alla guida del Brighton in Premier League e i risultati sono dalla sua parte. In rosa non ha giocatori italiani ma presto potrebbe averne a disposizione uno.

Un’operazione che potrebbe concretizzarsi la prossima estate

Lui è Nicolò Fagioli, in panchina anche contro l’Empoli. Il centrocampista piace anche a diversi club di Serie A, la Fiorentina in primis ma Giuntoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Il giocatore vorrebbe restare in Italia ma l’interesse di un allenatore preparato come De Zerbi lo lusinga. La Juventus lo valuta 20 milioni e accetta un’eventuale proposta di un prestito con obbligo di riscatto, data la necessità di incassare una plusvalenza per un talento cresciuto nelle sue giovanili.