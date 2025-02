Fiamme all’interno dello stadio: tifosi intrappolati | Disastro totale a 5 minuti dalla partita

Un incendio è scoppiato all’interno degli stadi a pochi minuti prima del fischio d’inizio dell’ultimo match, scoppia il panico tra i tifosi

La Champions League ha emesso i primi verdetti dopo l’ultimo turno del girone unico. L’Inter è l’unica italiana che ha conquistato la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea, dopo la netta vittoria a San Siro contro il Monaco.

Delusione per i cugini del Milan che hanno perso a Zagabria per mano della Dinamo allenata da Fabio Cannavaro, una sconfitta inaspettata che costringe i rossoneri a dover affrontare i playoff.

Destino analogo per l’Atalanta che ha strappato un pareggio prestigioso a Barcellona ma il punto non è bastato per restare nei primi otto posti della classifica generale, con gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini che hanno comunque ottime chance di andare avanti nel torneo, dato il sorteggio favorevole.

Altre due partite da disputare anche per la Juventus che contro il Benfica ha subito la seconda sconfitta di fila, tra i fischi dei tifosi dell’Allianz Stadium e uno spogliatoio che appare demotivato e in difficoltà.

Una serata al cardiopalma per i tifosi, non solo per quello che è successo in campo

Ai playoff anche il Manchester City che ha battuto in rimonta il Club Brugge. La squadra di Pep Guardiola ha chiuso in svantaggio la prima frazione di gioco, per poi ribaltare il risultato nella ripresa.

L’apprensione dei tifosi si è palesata anche poco prima del fischio d’inizio del match, dato che è scoppiato un incendio in uno dei chioschi di merchandising situati all’esterno dell’Etihad Stadium, vicino all’ingresso della tribuna Colin Bell West.

L’incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco

Il club sui social network ha fatto sapere che sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’incendio è stato domato. La sicurezza di tutti coloro che hanno partecipato alla partita di mercoledì sera è stata tutelata, tanto che sono stati cancellati tutti gli eventi programmati alla reception della tribuna ovest.

Una stagione che ha avuto un momento di flessione per i Citizens ma i recenti risultati fanno ben sperare per i prossimi mesi. In Premier League la vetta, occupata dal Liverpool, è distante ma il successo nello scontro diretto contro il Chelsea certifica la voglia di non mollare degli uomini guidati dal tecnico spagnolo.