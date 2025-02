Era la nemesi di Allegri, adesso il bianconero torna in serie A: grido d’aiuto dalla Premier League

L’ex giocatore della Juventus sta per tornare in Serie A, non sta trovando spazio in Premier League ed è finito nel mirino di un club rivale dei bianconeri

Max Allegri ha lanciato diversi giocatori tra le fila della Juventus. Tra questi vi è un giocatore dotato di una certa duttilità, utilizzabile sia come esterno d’attacco che come seconda punta, in grado di fornire assist preziosi per i compagni di reparto, inserirsi negli spazi e incidere in fase realizzativa.

In Italia si è imposto tra le fila del Parma dove ha lasciato intravedere il suo talento, tanto da convincere i bianconeri a metterlo sotto contratto. A Torino non ha confermato gli ottimi numeri avuti in Emilia, nonostante il tecnico livornese gli abbia dato fiducia.

Dopo un impiego sempre minore è stata inevitabile la sua cessione, in Premier League. Adesso milita tra le fila del Tottenham, la grande delusa di questa prima parte del campionato inglese, insieme al Manchester United, è relegata al 15esimo posto in classifica, a ridosso della zona retrocessione.

Ha affrontato anche la Roma in Europa League, con un match equilibrato, concluso con il pari in extremis dei giallorossi, con la prima rete con la nuova maglia di Mats Hummels. Si è giocato la qualificazione diretta agli ottavi di finale ieri sera.

Può tornare in Serie A l’ex pupillo di Max Allegri

Lui è Dejan Kulusevski, autore di sei reti e quattro assist in questa stagione con gli Spurs. Lo svedese piace molto al Napoli, con Antonio Conte che ha avuto modo di allenarlo proprio con il club di Londra.

L’esterno rappresenta un’opzione nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, nel caso in cui non si concretizzi l’operazione Adeyemi con il Borussia Dortmund.

Perché l’esterno può essere il colpo in entrata degli ultimi giorni del mercato invernale

Antonio Conte ha dimostrato di volere andare sul sicuro, affidandosi a profili che già conosce e Kulusevski rappresenta uno di questi. C’è poco tempo per consentire l’ambientamento in un torneo tattico come la Serie A e inserire in organico un giocatore che ha già avuto un’esperienza pregressa in Italia è un punto a suo favore.

Il suo trascorso alla Juventus non inciderebbe nell’accoglienza dei tifosi, purché lo svedese mostri impegno massimo e attaccamento alla maglia una volta sceso in campo.