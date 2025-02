Torna a casa, ti aspettiamo: Insigne in Serie A | Volo prenotato da Toronto, visite e firma

Lorenzo Insigne, clamoroso ritorno in Serie A, volo prenotato da Toronto: in Italia per le visite mediche e la firma

Certe volte ritornano. E potrebbe essere proprio il caso di Lorenzo Insigne che sembrerebbe molto vicino a lasciare il Canada dove, insieme al connazionale Federico Bernardeschi, sono diventati dei veri e propri idoli non solo del Canada sportivo, ma soprattutto del Toronto.

Anche se i risultati ottenuti, in campo, non sono stati affatto dei migliori. A quanto pare l’ex Napoli avrebbe una voglia matta di ritornare nel campionato dove si è fatto conoscere e, soprattutto, apprezzare per via delle sue qualità e giocate: vale a dire quello della Serie A.

Da un bel po’ di tempo, però, si intensificano sempre di più le voci che lo vorrebbero molto lontano dal progetto tecnico del team canadese. Tanto è vero che il club vorrebbe risparmiare sul suo ricco ed, allo stesso tempo, pesante ingaggio.

Ed è per questo motivo che un suo ritorno, nel campionato italiano, è una ipotesi assolutamente da non scartare e da prendere in seria considerazione. Le ultime notizie sono molto incoraggianti per lui ed il suo agente.

Serie A, Insigne può ritornare: le ultime novità

La voglia di ritornare a giocare in grandi palcoscenici e, soprattutto, in Europa è molto alta per il calciatore. Il classe ’91, d’altronde, non ha mai fatto mistero di voler ritornare in Italia. Poco importa se lo farà all’età di quasi 34 anni, il suo obiettivo è quello di dimostrare (soprattutto agli scettici) che in Serie A ci può ancora giocare eccome, nonostante l’addio nel 2022.

Secondo quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato di ‘Dazn’, Orazio Accomando, pare che sul nativo di Napoli ci sia un forte interesse da parte del Cagliari. Non solo: a quanto pare i sardi sarebbero stati molto vicini al calciatore, giudicato come l’atleta ideale per raggiungere una tranquilla salvezza. Magari attraverso i suoi gol ed assist che farebbero al caso del team allenato da Nicola.

Insigne, non solo il ritorno in Serie A: possibilità anche all’estero

Non solo quella di un possibile ritorno in Serie A, per Lorenzo Insigne ci sono altre due possibilità provenienti dall’estero (europeo). In particolar modo dalla Grecia e dalla Turchia dove l’Olympiakos ed il Besiktas potrebbero puntare al suo acquisto.

Una trattativa per nulla impossibile, soprattutto perché il Toronto non si strapperebbe di certo i capelli in merito ad una sua possibile cessione. Il calciatore valuta tutte le piste. Anche se bisogna fare presto visto che il mercato invernale non durerà a lungo.