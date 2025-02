Ti riporto in Italia, Giuntoli vola in Inghilterra | Ok definitivo del Newcastle

Calciomercato Juventus, Giuntoli pronto a piazzare un importante colpo: arriva l’ok definitivo dal Newcastle

Un momento che più difficile davvero non si può per la Juventus, reduce da ben due sconfitte consecutive. Tra campionato e Champions League. Mai accaduto fino a questo momento della stagione per i ragazzi allenati da Thiago Motta.

Lo stesso tecnico che, mai come in questo periodo, è finito ancora di più nel mirino delle critiche per le ultime prestazioni della squadra piemontese. Difficile parlare di esonero, ma non lo è il discorso in merito ad un possibile cambio alla guida al termine della stagione.

L’obiettivo, adesso, è quello di recuperare i tantissimi punti lasciati per strada. In particolar modo in campionato dove il club non ha mai ottenuto così tanti pareggi nel corso della sua storia. Un numero che potrebbe addirittura essere in continuo aggiornamento.

In queste ultime ore di mercato il ds Giuntoli potrebbe piazzare qualche importante colpo. In particolar modo in un reparto dove la situazione non è affatto delle migliori. Tanto è vero che è arrivato anche l’ok da parte del Newcastle.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lo vuole a tutti i costi: ancora poche ore

Ancora pochissime ore alla chiusura del calciomercato invernale che ha regalato comunque alcuni colpi di scena. La Juventus vuole chiudere con il botto. In particolar modo in difesa. Soprattutto dopo l’ultimo infortunio rimediato da Pierre Kalulu nel match di Europa perso in casa contro il Benfica. L’ex Milan ne avrà almeno per tre settimane. Segno del fatto che un centrale difensivo serve davvero come il pane per mister Motta. La dirigenza lo sa bene ed è pronto ad accontentare le sue richieste.

Secondo quanto annunciato dall’emittente televisiva ‘Sky’ sembra che la Juventus abbia messo nel mirino Lloyd Kelly. Il centrale inglese non riesce ad imporsi con il Newcastle e pretenderebbe più spazio. Anche se, allo stesso tempo, la trattativa non è assolutamente delle più facili visto che la società inglese non ha dato segnali di apertura per la cessione del proprio tesserato. Stesso discorso vale anche per il West Ham e per il “Piano B” dei bianconeri, Jean-Clair Todibo (in prestito dal Nizza).

Calciomercato Juventus, serve un difensore a tutti i costi: gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver ricevuto un “no” secco dal Lens per la cessione delle prestazioni, in prestito, di Kevin Danso, i dirigenti bianconeri stanno cercando di trovare un difensore in queste ultime ore di mercato. Per il momento non è in atto alcuna trattativa, ma l’interesse per Kelly c’è eccome.

Nel caso in cui dovessero continuare ad arrivare “fumate nere” dalle squadre citate in precedenza, allora la Juventus sarà inevitabilmente costretta a cambiare i propri obiettivi di mercato. Si potrebbe guardare in Serie A con Saba Goglichidze (classe 2004), attualmente in forza all’Empoli. Le alternative, invece, rimangono: Thomas Kristensen (2002) dell’Udinese e Diego Coppola (2003) dell’Hellas Verona.