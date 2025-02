Razzismo in campo: scandalo in Italia, 5 anni di squalifica per due calciatori | Club disgustato

Ennesimo episodio di razzismo su un campo di calcio, scandalo in Italia: scatta la squalifica di 5 anni per due calciatori

All’ignoranza non c’è mai fine. Purtroppo tutto questo è risaputo. Soprattutto su un campo di calcio dove buona parte (ma non tutte) delle persone danno sfogo alle loro pessime idee e danno il peggio di sé.

Proprio come accaduto pochissimi giorni fa, su un campo di calcio, dove si è verificato un episodio di razzismo. L’ennesimo che accade nel nostro Paese. Con tanto di lacrime per la vittima che non ha retto ai continui insulti.

La sua “colpa”? Quella di avere il colore diverso dagli altri calciatori ed avversari. Già, il classico episodio da “Medioevo” ad opera di persone che non sono ancora cresciute mentalmente (ed a questo punto non è detto che lo faranno).

In merito a questo terribile episodio non si è fatta attendere la sentenza del Questore della città. Lo stesso che ha deciso di punire ben due calciatori, squalificandoli per un totale di 5 anni.

Razzismo in campo, puniti due calciatori: squalificati per 5 anni

Lo scorso 18 gennaio si è disputato il match, valido per il campionato “Juniores” tra il Real Padova ed il San Giorgio in Bosco. Protagonisti (assolutamente in negativo) due calciatori della squadra ospite che hanno rivolto insulti razzisti, per tutta la durata della partita, nei confronti di un ragazzino della loro età. Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha emanato due Daspo di 5 anni nei confronti dei due atleti. Purtroppo non si tratta affatto della prima volta che la squadra di casa si trova ad essere vittima di questi episodi terrificanti. L’ultimo, però, ha deluso umanamente il tecnico Marco Varotto che ha espresso tutta la sua rabbia per quanto accaduto ad un suo atleta.

Una serie di epiteti razzisti che il direttore di gara non ha sentito e che, di conseguenza, non è potuto intervenire. La situazione, inoltre, è andata a peggiorare quando questi insulti sono stati rivolti anche davanti alla panchina del Real Padova. A subentrare non solo la rabbia, ma anche il fattore psicologico. In particolar modo per un calciatore della squadra di casa che, oltre a non reggere ai continui insulti ricevuti, ha chiesto il cambio al suo allenatore. Motivo? In più di una occasione si è sentito chiamare, dai suoi avversari, con l’appellativo di “Scimmia”. Troppo per la società che ha chiesto un immediato intervento affinché questi episodi non si verifichino più.

Insulti razzisti in campo, squalifica per due calciatori

Come riportato in precedenza l’arbitro dell’incontro non si è accorto assolutamente di nulla. Dopo aver capito cosa era successo ha chiesto scusa all’allenatore ed alla società di casa, dando il proprio sostegno. A quanto pare, secondo quanto annunciato anche da fonti e media locali, pare che nel mirino della squadra ospite siano finiti ben tre calciatori del team casalingo per via del colore della loro pelle. “Non dovresti nemmeno essere qui. Scimmia, negro” continuavano a ripetere.

In questi ultimi giorni gli agenti della Digos, senza perdere ulteriore tempo, sono riusciti a risalire ai due colpevoli. Denunciandoli alla Procura per propaganda e istigazione alla discriminazione razziale. L’accaduto, inoltre, è stato segnalato alla FIGC da parte del Questore che ha chiesto immediati provvedimenti sportivi.