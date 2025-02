Clamoroso Como: strappato il portiere alla Juventus | Stanno esagerando

Altro colpo in entrata per il Como che ha messo sotto contratto il portiere dei bianconeri, continuano gli investimenti della società indonesiana

Il Como vuole blindare la categoria e la ricca società indonesiana ha deciso di investire molto anche nella finestra invernale di mercato per non rischiare di dover lottare sino all’ultimo per evitare la retrocessione in Serie B. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha messo a segno diversi innesti. Il nuovo terzino sinistro è Alex Valle. Il classe 2004 ha militato al Celtic nella prima parte di stagione, disputando anche cinque match nel girone di Champions League, dove gli scozzesi hanno centrato i playoff.

Il tecnico spagnolo ha accolto anche Maxence Caqueret, approdato dal Lione per 17 milioni. Il mediano francese di 24 anni è l’acquisto più caro della storia del club ed è entrato nella top ten dei centrocampisti più costosi della Serie A arrivati a gennaio.

Dal Betis è arrivato, invece, per 12 milioni l’attaccante spagnolo Assane Diao, che ha subito mostrato di avere qualità importanti e si è conquistato un posto da titolare. Esordio immediato anche per il nuovo portiere francese Jean Butez, arrivato dall’Anversa.

Una rosa che ha un’età media giovane, composta da diversi talenti che Fabregas ha il compito di valorizzare al meglio, con un gioco propositivo che è un’anomalia da parte di una squadra che lotta per conquistare la salvezza.

I tifosi sognano in grande dopo i notevoli investimenti sul mercato

Dopo un anno di ambientamento non è da escludere che le ambizioni della società si spostino verso l’obiettivo di centrare la qualificazione in qualche coppa europea, con i tifosi che si godono il momento.

E nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di un altro acquisto che potrebbe consentire un ulteriore salto di qualità allo spogliatoio, proveniente dalla capolista del campionato.

Il Como pesca dalla Juventus, i pali ora sono più sicuri con un portiere di enorme livello

Anche il Como Women, infatti, ha un progetto ambizioso e a testimoniarlo è l’ingaggio di Roberta Aprile. La classe 2000 arriva in prestito dalla Juventus sino a giugno, dopo aver vestito la maglia della Sampdoria in questa prima parte di campionato.

Di ruolo portiere, Aprile ha le qualità per imporsi come titolare nell’undici della rivelazione della Serie A, al quinto posto in classifica.