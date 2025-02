Pioli ha chiesto il rossonero: 90 milioni subito | Colpo alla Tonali che brucia i tifosi

Pioli rispolvera il suo passato in rossonero: pronti 90 milioni di euro per acquistare il top player del Milan

Nonostante Stefano Pioli attualmente alleni in Arabia, continua a non dimenticare il suo passato. Il mister dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dimostra di essere ancora fortemente legato al Milan, una delle esperienze più longeve della sua carriera.

D’altronde è impossibile per lui dimenticare la squadra con cui ha vinto il campionato di Serie A, il suo unico trofeo in carriera da allenatore. Un traguardo così importante per lui da essersi tatuato il numero 19 sulla pelle.

Il dualismo Pioli-Milan permane. Lo si è visto durante la Supercoppa Italiana disputata a Riyad, periodo in cui è andato a trovare i suoi calciatori durante le sessioni di allenamento ed ha più volte parlato di loro nel corso delle sue interviste.

Si era creato un rapporto speciale tra lui ed i propri calciatori. Un’intesa così forte capace di fargli esprimere al meglio il loro potenziale, proprio forse ciò che manca attualmente ai rossoneri, che non riescono a dare continuità ai propri risultati.

Completa fiducia

Tra i tanti menzionati, si è soffermato particolarmente su Rafael Leao:“Rafa è un ragazzo stupendo. Ha di brutto, per modo di dire, il suo body language che inganna, ma Rafa è un ragazzo molto intelligente. molto sensibile, molto buono d’animo e che va un po’ spronato, stimolato, aiutato”.

Ha poi continuato elogiandolo: “Io personalmente continuo a vedere una crescita continua di Rafa. Poi non so se riuscirà a diventare un top e a poter vincere un giorno un Pallone d’Oro. Io l’ho sempre sostenuto, l’ho sempre detto, continuo a pensare che lui possa diventare un giocatore da Pallone d’Oro“.

Pronto l’assalto

Ed è proprio il portoghese il calciatore che vuole. Come in Nazionale, il desiderio è ricreare la coppia nel campionato saudita insieme a Cr7. Da tempo sono alla ricerca di un rinforzo offensivo sulla fascia, e dopo averci provato e fallito per Mitoma del Brighton, sono pronti a far follie per convincere il Milan a lasciarlo partire.

Secondo quanto riportato dall’Equipe sarebbero decisi ad offrire una cifra minima di 90 milioni di euro. Fino ad ora la società rossonera ha alzata il muro, dichiarandolo incedibile, ma dinanzi a queste proposte è facile tentennare. Si aspettano nuovi risvolti in merito alla trattativa, con i tifosi preoccupatissimi nel vedere che negli ultimi giorni di mercato la sua squadra potrebbe perdere prezzi pregiati da un momento all’altro.